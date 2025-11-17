Venceremos: Ronald Atencio reemplaza a Vicente Alanoca en la fórmula presidencial

Ronald Atencio se convierte en el precandidato presidencial de Venceremos tras vencer a Vicente Alanoca. | Fuente: Facebook Venceremos

Tras confirmarse su derrota, Alanoca publicó en Facebook un mensaje en el que cuestionó directamente la votación: "Agradezco profundamente a todos quienes apostaron por nuestra precandidatura, se impuso la forma clásica, racista y odiosa de hacer política, seguiremos visitando el Perú haciendo una práctica política con docencia y decencia, para salir de la mercantilización nefasta de la política en el Perú"

A pesar del malestar, Nuevo Perú afirmó en la conferencia del domingo que se mantendrá dentro de la alianza y respetará los acuerdos internos.

Para la elaboración de este informe, El poder en tus manos solicitó una entrevista a Vicente Alanoca, sin embargo, no respondió nuestras llamadas. Se informó que próximamente se publicaría un comunicado.

¿Quién es Ronald Atencio?

Ronald Darwin Atencio Sotomayor es abogado por la Universidad San Martín de Porres, nació en Huánuco y tiene 44 años. Ha sido abogado del expresidente Pedro Castillo, del expresidente boliviano Evo Morales y según fuentes cercanas al precandidato, señalaron a El poder en tus manos de RPP que próximamente dejaría la defensa del excongresista Guillermo Bermejo, para dedicarse a su campaña electoral. También es fundador y presidente del partido político Voces del Pueblo.

El pasado 29 de octubre fue presentado por el excongresista Guillermo Bermejo como su reemplazo en la precandidatura a la presidencia: "Frente a la injusta sentencia que la derecha hizo para sacarme de la carrera electoral, el partido y sus militantes continúan en la lucha por el plan para la patria. Nuestro precandidato a la presidencia en la Alianza Venceremos es el compañero Ronald Atencio ¡VENCEREMOS!", escribió Bermejo en sus redes sociales.

¿Cómo fue elegido Ronald Atencio?

En entrevista con el Poder en tus manos, Alberto Quintanilla, precandidato presidencial de la alianza electoral Venceremos, explicó que se invitó a los representantes de los partidos que no integran formalmente la alianza electoral, sin embargo; sí la apoyan políticamente:

"Se optó en hacer elecciones por delegados. Algunos interpretan que esto fue planteado por Voces del Pueblo porque tenían menos militancia del Nuevo Perú y se definió que habría 28 delegados en las dos fuerzas y esto significaría que empataría. Entonces por ello se invitó a que los representantes de los partidos aliados participen. La lista de Vicente Alanoca ganó con 39 votos, contra los 31 votos que obtuvo la lista de Vicente Alanoca"

Sobre la conformación de la plancha presidencial, Alberto Quintanilla explicó que inicialmente se buscó presentar una lista unificada entre Nuevo Perú y Voces del Pueblo, pero las conversaciones no llegaron a un consenso. “Se intentó hacer una lista conjunta, sin embargo, no se llegó a un acuerdo. Hubo una conversación entre Voces del Pueblo y la facción del Nuevo Perú en Puno, y aceptamos esa propuesta; ahí es donde se forma la nueva lista”, señaló el precandidato a la vicepresidencia.

En esta asamblea nacional asistieron delegados de las agrupaciones políticas Voces del Pueblo (28) y los delegados de Nuevo Perú (28). También asistieron los delegados de Unidad Popular (4), Patria Roja (4), Dignidad Nacional (3) y el Humanismo Andino (3). Un total de 70 electores delegados. Después de un debate de varias horas, la plancha conformada por Ronald Atencio, Elena Rivera y Alberto Quintanilla obtuvo 39 votos.

Verónika Mendoza: Nuevo Perú acata el acuerdo y respalda a Ronald Atencio

La lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, difundió un pronunciamiento en el que reconoce la decisión adoptada por la mayoría de fuerzas que integran la alianza Venceremos y confirmó que su organización respaldará la candidatura presidencial de Ronald Atencio. En su mensaje, Mendoza agradece el rol de Vicente Alanoca, cuestiona el escenario político actual y llama a mantener la unidad dentro del bloque de izquierda:

"Agradezco profundamente a Vicente Alanoca por haber tenido la valentía de asumir la precandidatura presidencial del Nuevo Perú en este difícil contexto y haber hecho eco de la voz de nuestros pueblos, sobre todo de los pueblos del Sur, voz que seguiremos alzando en esta batalla con todas las fuerzas de la memoria. Ahora, la mayoría de las fuerzas políticas que integran la Alianza Venceremos, de la cual somos parte, decidió respaldar a Ronald Atencio como candidato a la presidencia. Y nosotros cumplimos nuestra palabra y somos respetuosos de los acuerdos, así que nos toca apoyar con toda nuestra fuerza dicha candidatura y a nuestros candidatos y candidatas al Senado y a la Cámara de diputados, espacios que serán decisivos -sobre todo el Senado- para revertir las atrocidades que ha hecho la mafia en nuestro país"