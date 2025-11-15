ONPE informa que 37 organizaciones políticas comunicaron sus fórmulas presidenciales para las elecciones primarias

En total, 37 organizaciones políticas llegaron a comunicar sus respectivas fórmulas presidenciales en el Registro de Elecciones Primarias (REP) de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con miras a las elecciones primarias que se realizará el 30 de noviembre y 7 de diciembre.

Asimismo, la ONPE informó que 39 organizaciones políticas presentaron listas de candidatos al Senado, Cámara de Diputados y al Parlamento Andino.

Como se recuerda, las organizaciones políticas que realizarán elecciones primarias tuvieron plazo hasta el viernes 7 de noviembre de 2025, para comunicar a la ONPE quiénes son los candidatos inscritos al interior de su agrupación que participarán en dichos comicios con el propósito de ser elegidos candidatos para las Elecciones Generales 2026.

La ONPE recordó que el Órgano Electoral Central de cada agrupación política tenía la función de comunicar las candidaturas.

Casos Martín Vizcarra y Morgan Quero

Por otro lado, sobre el partido político Perú Primero, la presidenta del Órgano Electoral Central de dicho partido presentó una carta a la ONPE en la que solicitaba se precise el motivo por el cual no se puede inscribir al expresidente Martín Vizcarra en el registro de elecciones internas (REP).

Ante dicho pedido, la ONPE respondió que, para permitir los registros de las candidaturas, "el REP emplea como insumo esencial e ineludible, el padrón de electores afiliados aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, conforme lo dispuesto por el artículo 201 de la Ley 26859, que dispone que el JNE fiscaliza y aprueba el padrón electoral definitivo."

Recordaron que el padrón fue aprobado por el JNE mediante Resolución n.° 0498-2025-JNE (14 de octubre de 2025) y entregado a la ONPE el 17 de octubre de 2025.

Caso similar ocurrió con el exministro de educación, Morgan Quero, de Ciudadanos por el Perú, quien tampoco pudo ser inscrito por no aparecer en el padrón oficial.