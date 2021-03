Verónika Mendoza y Ollanta Humala, candidatos presidenciales por Juntos por el Perú y el Partido Nacionalista, respectivamente. | Fuente: Andina

La candidata de Juntos por el Perú (JP), Verónika Mendoza, rechazó las declaraciones del expresidente y candidato a la presidencia por el Partido Nacionalista, Ollanta Humala, quien la responsabilizó de haber tergiversado la información sobre la contaminación minera en Espinar (Cusco).

“Es absolutamente falso, 8 años después que estalló el conflicto en Espinar, donde fallecieron tres campesinos espinarenses que reclamaban simplemente por un ambiente sano y una vida sana, bajo responsabilidad de su gobierno, él hasta ahora siga diciendo que no hay contaminación”, expresó.

Verónika Mendoza dijo que existen estudios del Ministerio de Salud, del Ministerio del Ambiente, así como una resolución judicial que advierten sobre la contaminación por actividad minera en Espinar.

"Está desesperado"

La candidata presidencial también desestimó ser una de las personas que escribió en las agendas de Nadine Heredia, tal como aseguró Ollanta Humala.

“Me apena que llegue a este nivel de bajeza de parte de este señor porque aparentemente está desesperado por ganar un poquito de tribuna, él sabe que no es verdad sino por qué no lo dijo antes (…) Lo que constato es desesperación y me apena, me apena mucho”, dijo Mendoza desde la región de Puno.

Migración venezolana

Sobre la migración venezolana, Verónika Mendoza insistió en que fue un error del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) abrir las puertas del país sin orden y planificación y que su opinión esta apertura tuvo como objetivo flexibilizar el mercado laboral para bajar los sueldos.

No obstante, señaló que su postura es no permitir que ingresen delincuentes al país y que se regularice la situación de los ciudadanos extranjeros que se encuentran en el territorio nacional.

Además, la aspirante a la presidencia rechazó categóricamente los discursos de odio durante la campaña presidencial con el fin de ganar réditos políticos.

(Con información de Andina)



