El candidato a la presidencia por Acción Popular, Yonhy Lescano, afirmó este martes que sus propuestas de gobierno no están basadas en políticas aplicadas en otros países sino en las necesidades del Perú.

"No presento las propuestas en base a personas o mandatarios extranjeros, tengo que presentar mi plan de gobierno en base a los problemas del Perú", dijo en la Rotativa del Aire de RPP al ser consultado por las declaraciones en las que destacó los logros de Evo Morales cuando fue presidente de Bolivia.

"No puedo estar diciendo Evo Morales, José Mujica (expresidente de Uruguay) ellos hacen esto y yo haré", agregó.

Yonhy Lescano dijo que cuando habló de Bolivia mencionó su crecimiento económico como "algo objetivo que no se puede desconocer".

Sostuvo que durante el gobierno de Evo Morales, el país altiplánico comenzó a corregir contratos con empresas transnacionales "no equitativos y comenzaron a crecer".

No obstante, se desmarcó de los ataques de la libertad de prensa atribuidos a Evo Morales y la insistencia del boliviano a reelgirse como presidente.

"Nosotros no tenemos esas situaciones politicas en el partido. Acuérdate que el presidente (Fernando) Belaunde (fundador de Acción Popular) devolvió los medios de comunicación a a sus verdaderos propietarios. No está pues eso en la historia de Accion Popular, no nos vamos a reelegir, porque no está en nuestros planes políticos", afirmó.

Exigiría cumplir la ley al presidente del BCR

Yonhy Lescano se refirió al presidente del Banco Central de Reserva (BCR) Julio Velarde del Banco Central de Reserva (BCR), quien se ha manifestado en contra de la ley aprobada por insistencia en el Congreso que plantea topes a las tasas de interés de los bancos.

El candidato de Acción Popular consideró que el Estado debe imponer su autoridad para evitar "los abusos en contra de los peruanos" haciendo "cumplir las normas constitucionales". Además, sostuvo que la Carta Magna vigente establece que el Estado debe cumplir "con la regulación de la función crediticia" y no permitir "el abuso en el cobro de intereses" a los ciudadanos.

En ese sentido, dijo que de ser elegido presidente, una de sus principales funciones será exigir el cumplimiento de la ley, y en el caso específico de la norma del tope de intereses no consideraría como una medida populista pedir que esta se cumpla.



"Si hay funcionario que no cumple eso puedo dar mi opinión como presidente; como presidente tengo que exigir el cumplimiento de la ley [...] Le voy a decir al presidente del BCR que esta ley lo obliga", dijo Yonhy Lescano

El presidente no puede ser un expectador de los abusos. Yo no estoy diciendo que voy a intervenir, pero voy a cumplir con mi función como presidente para evitar que se comentan abusos", agregó el candidato de Acción Popular.

