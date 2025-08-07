Hace 19 minutos

Eric Peralta, jefe de migraciones en la zona, afirmó que el control migratorio se desarrolla con normalidad y destacó que esta actividad es una reafirmación de la soberanía del Estado peruano.

"Este control que realizamos no es reciente, lo venimos realizando hace muchas décadas atrás. Este es el punto de entrada y salida por donde peruanos y extranjeros, en su mayoría colombianos y brasileños, ingresan y salen del país", explicó.