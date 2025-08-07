Últimas Noticias
Actos oficiales en la frontera: Ministros del gabinete Arana viajaron a Santa Rosa de Loreto y Gustavo Petro asistirá a ceremonia en Leticia

Una delegación del Gobierno encabezada por Eduardo Arana visitará este jueves la población de Santa Rosa de Loreto, mientras que en Leticia, a pocos minutos de la frontera peruana por vía acuática, Gustavo Petro presidirá  actos oficiales en conmemoración por la Batalla de Boyacá.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
Imagen

En Leticia, se espera la llegada del presidente Gustavo Petro, para el inicio de la ceremonia de de conmemoración de los 206 años de la Batalla de Boyacá, un hito de la independencia de Colombia, y el 215 aniversario de la creación del Ejército Nacional. 

Ante especulaciones sobre un posible cierre de la frontera, Peralta fue enfático en desmentir estos rumores. "No, definitivamente no. Acá Santa Rosa, Leticia y Tabatinga son pueblos hermanos. No hace más de tres semanas se realizó la Semana de la Confraternidad. Todo de igual manera en este momento."

Eric Peralta, jefe de migraciones en la zona, afirmó que el control migratorio se desarrolla con normalidad y destacó que esta actividad es una reafirmación de la soberanía del Estado peruano.

"Este control que realizamos no es reciente, lo venimos realizando hace muchas décadas atrás. Este es el punto de entrada y salida por donde peruanos y extranjeros, en su mayoría colombianos y brasileños, ingresan y salen del país", explicó.

En el distrito de Santa Rosa de Loreto se registra hoy la presencia de un contingente militar significativo, según informan los residentes de la zona. Este movimiento coincide con las preparaciones para la actividad oficial que contará con la presencia de integrantes del Consejo de Ministros del Perú.

Aunque en la zona amazónica compartida corrió el rumor de un posible cierre de la frontera, RPP constató que el tránsito entre Santa Rosa y Leticia se mantiene normal.

En el lugar, pobladores locales manifestaron su deseo de mantener relaciones de hermandad con sus vecinos peruanos de la Santa Rosa. En ese sentido, también expresaron preocupación ante una posible escalada de tensiones tras las declaraciones de Petro y su insistencia de mantener la controversia con el Perú. 

Un reportero de RPP llegó este jueves a la ciudad colombiana de Leticia, ubicada a pocos minutos de Santa Rosa en viaje por agua, en medio de la expectativa por la llegada del presidente de ese país, Gustavo Petro

El mandatario colombiano ha generado controversia al acusar al Gobierno del Perú de apropiarse de un supuesto territorio colombiano en la Amazonía, específicamente de la isla en la que se encuentra el distrito de Santa Rosa, sobre la que el Perú tiene posesión legal y administra desde hace décadas.  

En paralelo, el presidente colombiano Gustavo Petro visitará Leticia, capital del departamento del Amazonas, para conmemorar el 206 aniversario de la Batalla de Boyacá, un hito de la independencia de Colombia, y el 215 aniversario de la creación del Ejército Nacional.

De acuerdo con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la visita forma parte de la tercera campaña de acción social en las provincias de Requena y Mariscal Ramón Castilla, que busca atender a aproximadamente a 4 300 personas de 40 comunidades de los pueblos indígenas yagua, kukama kukamiria, bora y ticuna. Los servicios incluyen consultas médicas, vacunaciones, atención odontológica, trámites bancarios, registro de identidad y programas sociales como Pensión 65 y Juntos.

La comitiva incluye a los ministros de Salud, César Vásquez; de Educación, Morgan Quero; de Defensa, Walter Astudillo; de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga; y el viceministro de Relaciones Exteriores, Félix Denegri Boza.

La delegación del Ejecutivo arribará a Santa Rosa, distrito de la provincia loretana Mariscal Ramón Castilla, a bordo del barco Río Yavarí, una Plataforma Itinerante de Acción Social (PIAS) gestionada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). 

El jefe del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y otros miembros de su Gabinete llegarán este jueves al distrito de Santa Rosa, en la isla Chinería, en la región Loreto; en una visita que coincidirá con la presencia de Gustavo Petro en la ciudad fronteriza de Leticia, en medio de las tensiones desatadas por las declaraciones del presidente colombiano sobre una supuesta disputa territorial con el Perú.

Colombia Gustavo Petro Leticia Santa Rosa

