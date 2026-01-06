PJ ordenó incorporar a Fuerza Popular como persona jurídica en el proceso contra Joaquín Ramírez por el caso 'Alas Peruanas'

Poder Judicial incorpora a Fuerza Popular dentro del proceso penal por caso 'Alas Peruanas'

El Poder Judicial ordenó que Fuerza Popular sea incorporado “como persona jurídica” en el proceso penal seguido al exsecretario general de este partido político, Joaquín Ramírez, y otros por el caso denominado 'Alas Peruanas'.



La juez, Margarita Salcedo, adoptó esta medida al declarar “fundado” el requerimiento que hizo la Fiscalía contra el lavado de activos asignada al caso, el 30 de abril del 2025, para que se ordenara la incorporación de dicho partido político, como persona jurídica, en este proceso penal.



Durante la audiencia judicial previa en la que se evaluó este asunto, la defensa legal de Fuerza Popular pidió que se declare “improcedente” este requerimiento fiscal al sostener que no existe una relación jurídica válida por la inexistencia de una imputación al tiempo de afirmar que debido a que existen seis versiones defectuosas de imputación del Ministerio Público, no se puede determinar si dicho partido político habría favorecido o encubierto actos de lavado de activos.



Asimismo, señala que el plazo de la investigación preparatoria sobre este caso venció el 5 de mayo del 2025 por lo que sostiene que ninguna persona jurídica ni persona natural puede ejercer adecuadamente el derecho a la defensa y a la igualdad si la investigación ya se encuentra concluida y la incorporación se autoriza posteriormente.



No obstante, la jueza Margarita Salcedo declaró “infundada” la oposición formulada por la defensa legal de Fuerza Popular al verificar que el representante del Ministerio Público ha solicitado la incorporación de dicha persona jurídica el 30 de abril del 2025, dentro de la etapa procesal correspondiente, la misma que no ha podido ser tramitada en su oportunidad por motivos de recusaciones reiteradas contra jueces planteado por los investigados en este caso.



Mediante una resolución emitida el 15 de diciembre del 20025, a la que tuvo acceso RPP, la magistrada precisa también que en el presente caso el Ministerio Público cumplió los presupuestos establecidos para que su requerimiento sea aceptado dentro de este proceso penal.



La jueza requirió al órgano social de la persona jurídica Partido 2011 (hoy Fuerza Popular) cumpla con designar a un Apoderado Judicial, dentro del plazo de cinco días, bajo apercibimiento o advertencia de designarse un Apoderado Judicial por su Despacho.



La tesis fiscal sostiene que se está investigando una presunta organización criminal, siendo el caso que en el interior del partido Fuerza Popular, que tenía entre sus fines obtener poder político del ejecutivo, recibió para ello aportes ilícitos provenientes de diferente origen, específicamente los que habrían tenido como fuente aportes ilícitos de las empresas de Joaquín Ramírez y de sus actos comerciales ilícitos con la Universidad Alas Peruanas, entre otros hechos.