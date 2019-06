ATU | Estas son las primeras medidas que tomaría la autoridad del transporte en Lima y Callao

Según la ley reglamentada el 7 de marzo pasado, la ATU se centrará en garantizar un sistema integrado de transporte "eficiente, sostenible, accesible, seguro, ambientalmente limpio, y de amplia cobertura" en Lima y Callao. | Fuente: Andina

A menos de una semana de haber iniciado funciones, el presidente del Consejo Directivo de la Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), Humberto Valenzuela Gómez, adelantó en RPP Noticias los primeros lineamientos que tomaría su entidad para la integración y reorganización del transporte en ambas municipalidades.

Aunque no aseguró fechas de implementación, afirmó que “los documentos de licitación” para cada medida deberían plasmarse hacia fines de este año y que ese plazo no perjudicaría otras acciones más inmediatas que se vayan priorizando en el camino. Además, sostuvo que las reformas en materia de transporte impactarán en el tránsito aunque la ATU no tenga competencia directa en esa materia.

Carriles exclusivos y prioritarios para el transporte público: El funcionario explicó que los buses (micros) deberán pasar por un solo carril, a fin de reorganizar la circulación de estos vehículos. También se refirió a los taxis, que suelen invadir las vías preferenciales que ya existen, como las del Corredor Azul y estimó que la medida permitiría que estos ingresen únicamente si ya trasladan pasajeros en su interior. “En otras ciudades donde se ha implementado este tipo de carriles preferenciales, se permite la circulación de taxis siempre y cuando estén trasladando pasajeros. No para recoger ni para buscar pasajeros”, declaró en el programa Ampliación de Noticias.

Un solo sistema de pago para los usuarios: El funcionario también destacó como “fundamental” la implementación del sistema de recaudo único, en el que se integre la vía de pago para el uso de los servicios. “Es una de las primeras medidas de estamos ya trabajando. Ya existen estudios preliminares para convocar su licitación. De esta forma, al tener un solo medio de pago, esto se convierte en el eje estructurante de todo el sistema”.

“Cualquier medida que nosotros adoptemos [aunque tenga que ver solo con transporte] va a impactar en el tránsito”, dijo Valenzuela en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP Noticias

Mayor fiscalización a los servicios de combi: Valenzuela señaló que su despacho piensa introducir tres modificaciones principales. La primera sería la implementación de “una flota estándar de vehículos de mediana o de gran capacidad”. La segunda, que las empresas que presten estos servicios estén “debidamente constituidas y no sean empresas de papel”. Finalmente, dijo que los conductores y cobradores tendrán todos que ser registrados en planilla. “De esta manera, vamos a evitar el correteo por el pasajero y que exista esta problemática de inseguridad vial en las pistas”.

Los colectivos no serían parte del sistema integrado: Aunque de manera breve, el presidente de la ATU también se refirió a los vehículos que prestan el servicio de traslado informal,conocidos como ‘colectivos’. “Tal como ha señalado incluso la propia ministra Jara, este es un sistema que no es sostenible, que no debería ser parte de un sistema integrado de transporte porque fomenta la transportación en vehículos pequeños.

Metas más lejanas

Consultado sobre la inauguración de la Línea 2 del Metro de Lima, que uniría Callao con Ate y que está prevista para el 2024, Valenzuela afirmó que su oficina coordinará los trabajos directamente con Protransporte, la Gerencia de Transporte Urbano de Lima, la Gerencia de Transporte Urbano del Callao y la AATE (Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao). Además, dijo que harán “el esfuerzo” para adelantarse a esa fecha.



En cuanto a los teleféricos previstos como extensión del Metropolitano para interconectar la estación Naranjal con la estación San Carlos, en San Juan de Lurigancho, el funcionario declaró que la Municipalidad Metropolitana de Lima ya está avanzando el proyecto con el Banco Mundial y que, una vez implementado, el servicio será de competencia de la ATU.

Sobre las obras de infraestructura descontroladas, inadecuadas o no articulables con otros distritos, tales como las ciclovías o las rutas con peaje, Valenzuela indicó que, pese a no ser competencia de la ATU, esta entidad puede emitir “opinión vinculante” respecto de los proyectos de infraestructura que se emprendan en Lima y Callao.