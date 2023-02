Nelson Shack es el Contralor General de la República | Fuente: Andina

En el último año la Contraloría ha encontrado responsabilidades de actos irregulares en 8.730 funcionarios públicos. El 75% son directivos y dentro de ellos están comprendidos 130 titulares de entidades públicas que todavía continúan trabajando en estas instituciones. De acuerdo con el Contralor General de la República, Nelson Shack, ya se ha remitido la lista de estos funcionarios al Ejecutivo para que tome las medidas corresondientes.

"Esta semana hemos enviado al Poder Ejecutivo la lista —y haremos lo propio la próxima con los gobiernos regionales y locales— de los funcionarios que laboran en esas entidades del Gobierno para que procedan de inmediato con las sanciones administrativas que están dentro de su competencia. No se trata solo de detectar, sino también de que la ciudadanía no siga viendo que malos funcionarios públicos siguen detrás del escritorio, siguen trabajando, siguen haciendo daño. De repente no en una entidad y ya se cambiaron a otra, pero todo el mundo sabe que siguen trabajando. Tenemos que cerrar el ciclo del control", dijo en la ceremonia por el 93 aniversario de la Contraloría General de la República.

"Se pagan miles de soles por dos hojitas. Bueno, habrá que ver, de repente valen. De repente es un tratado digno del Premio Nobel. Pero lo más probable es que no es así. La Contraloría va a hacer un despliegue masivo para ver todo el tema de las consultorías. Se gastan más de 3 mil millones de soles en consultorías en el Estado", agregó.