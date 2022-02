La Defensoría rechaza la propuesta para dotar de armas al Serenazgo. | Fuente: Andina

La Defensoría del Pueblo se pronunció este viernes en contra de la propuesta del Ejecutivo para dotar de armas al personal de Serenazgo a fin de fortalecer la lucha contra la delincuencia.

Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos de la institución, señaló que "no es posible actualmente autorizar el uso de armas de fuego para los serenos, eso está phoibido expresamente en la ley".

"La Defensoría ha reiterado una posición histórica, que es contrario a la Constitución y a la ley actual que los serenos puedan usar armas de fuego. La Constitución consagra el uso de la fuerza pública a las autoridades que tienen ese poder: la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas", explicó.

Y recordó que los ciudadanos también pueden emplear armas letales bajo determinadas circunstancias, pero "los serenos no son ciudadanos, ellos actúan como funcionarios, y en base a ello, es claro que no pueden utilizar armas de fuego".

Razones técnicas y falta de reglamento

Indicó que además de estas consideraciones normativas, "también hay razones técnicas" que desalientan la iniciativa, como el hecho de que actualmente los serenazgos no estén organizados, no tengan capacitación en manejo de armas y que no existen requisitos estandarizados para formarte parte de este personal.

"La labor del Serenazgo es muy importante, sin embargo, dejada de lado", apunta Castillo, y lamentó que pese a que recientemente se aprobó una ley para fortalecer a este personal, aún no se cuenta con un reglamento por parte del Ministerio del Interior, cuyo plazo venció en octubre del año pasado.

Dicha ley, precisamente, "plantea una organización de serenos, la creación de centros de capacitación a nivel nacional, requisitos estandarizados para ser serenos, cómo va a ser su regimen laboral, etcétera".

El funcionario acotó que el retraso posiblemente se deba a los continuos cambios en el sector, pero enfatizó que "no debe dejarse de lado, si consideramos al Serenazgo como una herramienta útil en la lucha contra la criminalidad, tenemos que fortalecer su labor".







