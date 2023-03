En diálogo con RPP, el politólogo Luis Fernando Nunes, exdirector del Centro Carter, dijo estar sorprendido por los últimos escándalos que involucra al Congreso de la República, como el allanamiento a 41 inmuebles, incluidos el domicilio de la suspendida congresista Betssy Chávez. "No recuerdo en todos los años que vivo en el Perú haber visto esa ida a las casas de los congresistas y sus oficinas, nunca había visto eso en el Perú ni en los países que he trabajado. Me sorprende, porque indica que algo está funcionando mal en la parte institucional, del esqueleto armónico del país", expresó.