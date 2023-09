Estado Defensor del Pueblo considera "que todo Lima Metropolitana debió ser declarada en emergencia"

El Defensor del Pueblo Josué Gutiérrez indicó este lunes que el estado de emergencia contra la inseguridad ciudadana vigente desde la semana pasada en dos distritos de Lima y seis en Sullana (Piura), "no tiene mayor rigor científico" en cuanto a sus consideraciones de alcance territorial y opinó que esta medida debió establecerse en todas las jurisdicciones de la capital del país.

En conversación con la Rotativa del Aire de RPP, explicó que circunscribir el estado de emergencia a algunos distritos en Lima (San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres), no toma en cuenta la cercanía de otros territorios municipales a donde se puede movilizar "la criminalidad".

"Es una variable que no se está ponderando de manera adecuada", subrayó.

En ese sentido, Gutiérrez dijo considerar "que todo Lima Metropolitana debió ser declarada en emergencia", pero con una gestión que ponga especial énfasis en las labores inteligencia y preventivas de la Policía Nacional contra la delincuencia.

El defensor matizó sus observaciones con un alegato al beneficio de la duda y dijo que los primeros 30 días de estado de emergencia permitirán sacar "determinaciones mucho más concluyentes" sobre esta apuesta del Gobierno.

Además, destacó que "se quiera hacer algo en la búsqueda de combatir integralmente a la criminalidad".



Gobierno ofrecerá recompensa por cabecilla del Tren de Aragua

El general PNP Óscar Arriola, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, anunció este lunes que el Ministerio del Interior ofrecerá una recompensa por la información que lleve a la captura del cabecilla venezolano de la organización criminal transnacional ‘Tren de Aragua’, Héctor Guerrero, alias 'El Niño Guerrero'.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, el Gral. Óscar Arriola señaló que el sector Interior ya trabaja con las autoridades de Venezuela y destacó que la PNP sigue con las "comunicaciones oficiales" para Colombia, Ecuador, Chile y Perú con el fin de capturar al líder criminal 'El Niño Guerrero'.

"Hay un ángulo rojo de una captura internacional y seguramente el ministro del Interior en breve, si es que ya no lo hizo temprano o ayer, estará indicando las medidas de también ofrecer una recompensa por la captura de esto", indicó. "No se si me estoy adelantando, pero el sector Interior", aclaró la autoridad policial sobre quién originaría el ofrecimiento de la recompensa.

El Gral. Óscar Arriola afirmó que se lanzó una alerta para "mirar de cerca la frontera" del Perú tras el anuncio de las autoridades de Venezuela de una intervención en la cárcel de Tocorón, donde se encontraba Héctor Guerrero, y de otras noticias brindadas por funcionarios de ambos países.