Cluber Aliaga consideró "preocupante" que se exima de responsabilidad penal uso letal de la fuerza en defensa propia

Congreso Aliaga consideró que la norma es resultado de la "inoperancia de las autoridades para conseguir resultados concretos" en seguridad ciudadana

El abogado y exministro del Interior, Cluber Aliaga, en diálogo con RPP Noticias, se manifestó en torno al dictamen aprobado por el Congreso, el último jueves, que exime de responsabilidad penal a quienes, en defensa propia, usen la fuerza letal en legítima defensa.

Al respecto, Aliaga Lodtman consideró "preocupante" esta norma pues, de aprobarse, según dijo, podría ser utilizada por delincuentes para justificar sus crímenes. Además, señaló que surge como consecuencia del mal criterio de los operadores jurídicos.

"Esa ley no debería existir si nosotros tuviéramos operadores jurídicos -policías, fiscales, jueces- que aplican adecuadamente el criterio. Si una persona es atacada ilegítimamente en su negocio, se defiende y hiere o mata a un delincuente no tiene por qué ser detenido para investigaciones. El criterio dice que estaba tranquila, sin intenciones de hacer daño; pero, al haber sido atacado, reaccionó con lo que tenía (…). No hubo voluntad criminal, no hubo dolo y se puede hacer la investigación fiscal en libertad", sostuvo.

"Lo que puede originar es que entre delincuentes inviten a alguien a una casa, siembren un arma y digan que quiso entrar a robar. Ese tipo de normas no ha existido en el derecho, porque se espera que se interprete de manera sistemática y no literalista", agregó.

En ese sentido, resaltó que ese "literalismo" ha conllevado que se deba dar una ley "para que se pueda dar detención preventiva de personas que actuaron defendiéndose de una agresión".

"Es lamentable que lleguemos a esta situación y me preocupa el mal uso que se pueda dar de la norma", indicó.

"La legislación que estamos dando reactivamente no es la mejor. Son reacciones frente a la inoperancia de las autoridades para conseguir resultados concretos y positivos. La población quiere efectividad en la lucha contra la delincuencia. Son normas que tratan de parchar deficiencias de los operadores del sistema de justicia", añadió.

Estado de emergencia "es una improvisación"

Por otro lado, el exministro del Interior calificó de "improvisación" la declaratoria de estado de emergencia en los distritos limeños de San Juan de Lurigancho (SJL), San Martín de Porres (SMP) y la provincia de Bellavista en Piura.

"La forma en la que viene trabajando el Estado contra la inseguridad ciudadana no viene funcionando, entonces qué otra carta le quedaba a la presidenta más que su facultad para declarar estado de emergencia que brinda algunas facilidades a la Policía para poder hacer control de identidad, detenciones, allanamientos y registros debidamente justificados en esas zonas sin necesidad de orden judicial previa", aseveró.

"Creo que ha sido una medida improvisada, de coyuntura, pero que espera una respuesta adecuada de parte de los operadores que son la Policía y las FF.AA. que, para hacer que esa medida pueda tener resultados positivos, ellos tienen que organizarse, prepararse y dar la talla", afirmó.

Asimismo, consideró que el presupuesto destinado por el Ejecutivo a las jurisdicciones en emergencia pueden destinarse a la compra de recursos logísticos para monitorear las "zonas rojas".

"Podemos hacer vigilancia electrónica mediante cámaras inteligentes ubicadas en todos los espacios públicos, sobre todo en las zonas rojas, tener el control y la vigilancia 24/7 durante los 365 días del año. Eso interconectado como una red de respuesta inmediata de parte de la Policía y del Serenazgo (…) sin estar quemando tanta gasolina". indicó.

"La Policía necesita motos y patrulleros porque un policía en motocicleta te patrulla toda una urbanización en un día y varias veces. En cambio, a pie, solo puede cubrir 5 o 10 cuadras y se cansa. Si tenemos policías en moto vamos a necesitar menos policías, tener mayor presencia policial dado que ese vehículo lo multiplica", puntualizó.