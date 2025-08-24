Últimas Noticias
Salida de la Corte IDH, nuevos penales y reforma judicial: los temas que Santiváñez debe tratar en el Minjus, según José Cueto

¿Qué temas debe tratar Juan José Santiváñez tras ser designado ministro de Justicia? Esto dice José Cueto
"El sistema, para lo que fue concebido hace muchísimos años, yo creo que ha ido desviándose por temas ideológicos", dijo Cueto. | Fuente: RPP
Freddy Chávarry

por Freddy Chávarry

·

Para el legislador de Honor y Democracia, la designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos permitirá "potenciar" los trabajos pendientes a fin de luchar contra la inseguridad en el Perú.

Congreso
00:00 · 10:12

El congresista de Honor y Democracia, José Cueto, consideró que la designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos permitirá "potenciar" los trabajos pendientes de cara a la lucha contra la inseguridad en el país.

En diálogo con RPP, indicó que espera que el extitular del Interior pueda -entre otras cosas- "sacar adelante" la reorganización del sistema de justicia.

"Estamos sufriendo parte de este trío de que no funciona entre Policía, Ministerio Público y Poder Judicial. Hay todo un problema ahí que no nos ha permitido realmente que se ejerza justicia. Ya sin hablar de la cantidad de delincuentes que son capturados y soltados por leguleyadas", expresó.

En segundo lugar, remarcó la necesidad de construir nuevos centros penitenciarios para albergar a los presos hacinados en otros penales, así como de aquellas personas que se encuentran en prisión a la espera de ser sentenciados.

"Sobre todo porque, y esa es una excusa que ha tenido el Ministerio Público y algunos jueces, es que como ya no hay sitio, entonces mejor que esté con comparecencia", afirmó el parlamentario, quien hizo referencia al caso del suboficial Juan Carlos Díaz Chapoñán, asesinado por el venezolano Jesús Chanchamire Ibarra, liberado en 2024 pese a su amplio historial delictivo.

"Por algo se llama Ejecutivo, porque tiene los fondos y tienen que tomar las decisiones para construir [cárceles]. Si tienen que cambiar un papel, si tienen que hacer alguna modificación, los papeles los tienen que hacer", sostuvo.

Salida de la Corte IDH

Finalmente, un tercer punto que consideró que Santiváñez debe tratar es la salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al considerar un supuesto sesgo ideológico en el tratamiento de casos contra el Estado.

"El sistema, para lo que fue concebido hace muchísimos años, yo creo que ha ido desviándose por temas ideológicos. A mí, si yo lo pudiera hacer, es salirnos y después volver, de repente, con ciertos peros", refirió.

José Cueto Congreso Juan José Santiváñez Ministerio de Justicia

