Presidente del JNE sobre declaraciones de Zamir Villaverde: "No pueden salir chats ni audios de fraude electoral porque no existen"

Jorge Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones | Fuente: RPP

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, negó este martes conocer al exalcalde de la provincia de Huaraz, Vladimir Meza, al exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, y a la exalcaldesa de Villa María del Triunfo, Silvia Barrera, acusados de estar involucrados en un presunto fraude electoral como aseveró sin pruebas Zamir Villaverde.

En entrevista con el programa Todo se sabe de RPP Noticias, Jorge Luis Salas Arenas manifestó estar muy disgustado por las "fantasías enfermizas" de Zamir Villaverde, quien cumple prisión preventiva de 24 meses por el presunto delito de tráfico de influencias en el caso Puente Tarata III, y afirmó que sus declaraciones encierran "algún interés subalterno". Esto luego que el empresario afirmó que Vladimir Meza coordinó con el presidente del JNE para "manipular un conteo de actas".



"No conozco al señor Pacheco, no conozco al señor Meza, no conozco a la dama que ellos refieren. Al mismo Zamir Villaverde recién lo he visto por televisión cuando comenzó a hablar las cosas que ha dicho. No he recibido un centavo de ninguna moneda en relación a estas materias", dijo.

"Es imposible un fraude electoral"

Jorge Luis Salas Arenas aseguró que Zamir Villaverde aprovecha la condición de "cierta vinculación con gente del Gobierno" para lanzarse en contra del sistema electoral. El presidente del JNE aclaró que "no hay ningún rastro o traza de falsedad o falsificación o fraude" electoral.

"Para hablar de fraude electoral es imposible, no es razonable, es imposible un fraude electoral ni en primer vuelta ni en segunda vuelta. El proceso electoral está auditado bajo los marcos de los organismos internacionales, no solo de la OEA, sino también de la ONU y otros organismos electorales extranjeros que han venido a auditar las elecciones pasadas", expresó.

Jorge Luis Salas Arenas explicó que realizar un fraude electoral requeriría movilizar más de 15 000 actas para poder cambiar los resultados electorales.

"Cada acta tiene tres firmas de los miembros de mesa, de los personeros de mesa cuando firmaron y además está custodiada por policías y miembros del ejército", agregó.

Asimismo, el presidente del JNE calificó de un "absurdo absoluto" las declaraciones de Zamir Villaverde de poseer las pruebas de este presunto fraude.



"No pueden salir chats ni audios auténticos, no pueden salir, porque no existen", insistió.

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": La hepatitis es la inflamación del hígado y no solo los virus pueden causarla, sino también la ingesta de alcohol o algunas medicamentos, así lo explicó el doctor Carlos Nureña, médico gastroenterólogo del hospital nacional "dos de mayo". Señaló que la hepatitis A, presenta malestar general, cefalea, y la persona suele se pone amarilla. El virus entra por la boca. La hepatitis B, puede quedarse de manera crónica y hasta puede llevar a la cirrosis o un cáncer de hígado. La hepatitis C, entre el 60% o 70 % se vuelve crónica y el 30% se vuelve cáncer, pero es mucho más difícil el virus crónico de la hepatitis B. El médico advirtió que todas las hepatitis pueden tener la presentación fulminante, es decir que le afecta tan directamente al hígado que no le permite reaccionar.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.