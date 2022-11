José Luis Medina sobre protestas en Lote 95: En la adenda es importante colocar candados para que no se desnaturalice

José Luis Medina señaló que Petrotal se ha convertido en la primera productora de crudo de la selva | Fuente: RPP

El gerente de sostenibilidad de la empresa PetroTal, José Luis Medina, se refirió a las amenazas de bloqueo por parte de unos dirigentes comuneros que viven en la zona del Lote 95 en Puinahia, Requena, en la región de Loreto. Los comuneros exigen que se incluya una adenda que obligue a entregarles el 2.5 % así no haya producción alguna por paralización. Frente a ello, Medina precisó que ese porcentaje nació de una liberalidad y que no se trata de un derecho al beneficio.

"No es toda la comunidad, es una parte de la comunidad. El año pasado, en noviembre de 2021, pusimos sobre la mesa una liberalidad completa de la empresa que era entregar el 2.5% de la producción fiscalizada, fuera de los impuestos y canon, sobrecanon, regalías, etcétera. Es un modelo copiado de Alaska, que tiene 30 años administrándose de esa manera: poder dar de las ganancias de la empresa un porcentaje para que sea distribuido directamente al distrito productor", dijo en Ampliación de Noticias.

"Se creó una mesa técnica. Estamos en el proceso de establecimiento de la adenda, luego al reglamentación y posteriormente la administración del mismo. Este fondo nace como una liberalidad, pero de un tiempo a esta parte la facción que dice representar a los indígenas dice que es un derecho al beneficio. (Sin embargo) ponerlo así significa que una empresa o el Estado acepten que, tras una lucha, se logra este derecho. Y no ha sido así. En la adenda sentimos que es importante colocar los candados necesarios para que en el tiempo no se vaya por un camino no adecuado y desnaturalizar lo que queremos nosotros", agregó.

Medina precisó que el 100 % de la mano de obra de PetroTal se cubre con personas de la zona y que los bloqueos afectan su situación.

"Nosotros tenemos 500 tabajadores y es gente de la zona. El 100 % de la mano de obra no calificada es gente de la zona que, como ya nos pasó en marzo, no tiene la posibilidad de salir de sus casas en este momento, porque estamos bloqueados. Y corre riesgo la operación de no tener abastecimiento de alimentos, como sucedió la anterior vez", aseveró.

"Lastimosamente esta posición a ultranza que tiene esta porción indígena no permite. No vamos a entrar a discutir con ellos y mucho menos a repeler. Ayer estuvimos en una reunión con el Ministerio de Energía y Minas, y queremos que el Estado juegue su rol de pacificador, que sea la visagra entre la empresa y la comunidad. Estamos buscando que la Oficina General de Gestión Social (OGGS) del Minem intervenga. Nos hemos reunido ayer con ellos porque hay una serie de escenarios de conflictividad en la selva, pero lo que queremos nosotros es que no se paralice la operación", añadió.

¿Qué es PetroTal?

José Luis Medina explicó que PetroTal nació con la intención de convertirse en la primera productora de crudo de la selva, situación que a la fecha, precisó, se ha logrado.

"PetroTal es una empresa operada y liderada por peruanos. Básicamente, PetroTal nace cuatro años atrás con un concepto moderno y sostenible de la industria extractiva petrolera en el Perú. Entendemos que los años previos siempre la industria petrolera ha tenido una carga de pasivos que algunos sectores tratan de explotar de mala manera. Lo que hemos querido, a través de esta nueva forma moderna e innovadora, es poder dar un valor agregado a las comunidades. La empresa vienen invirtiendo de un tiempo a esta parte para poder ser la primera productora y lo hemos logrado. Somos la primera productora de crudo en la selva", manifestó.

"Podríamos tener una capacidad de producción mayor, pero lastimosamente la no operación del aleoducto hace más de ocho meses atrás no permite que podamos tener este crudo en Bayovar, como debería de ser. Y de alguna manera mitigar el tema de crisis de combustible que tenemos en este momento", finalizó.