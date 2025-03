José Tello sobre reelección de alcaldes y gobernadores: El elector peruano "es consciente" de a quien no reelegir

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"Hemos colocado la valla más alta para inscribir a los partidos políticos", dijo Tello

El experto en temas electorales y exministro de Justicia José Tello se refirió a la posibilidad de reelegir a gobernadores regionales y alcaldes, y precisó que es una situación que "se tiene que dar", debido a que el electorado peruano ha demostrado que puede reelegir a los candidatos de acuerdo al desempeño de su primera gestión.

"Es algo que sin lugar a dudas se tiene que dar. Porque el electorado peruano ha demostrado que no necesita de un impedimento constitucional para reelegir. El electorado peruano tranquilamente puede darle o no. Pero la viabilidad de la reelección de una persona que ejerce su cargo se da porque se analiza y se toma en cuenta la conducta de la autoridad", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Por ejemplo, en las elecciones del 2006, 2010 y 2014. Hay que tomarlas en cuenta. Las autoridades regionales, por ejemplo, tuvieron una reelección en el año 2006 del 8%. Hacia el año 2010 del 20%. Y para el 2014, cuando hubo la última reelección, tan solo el 16%. Si se trata de las autoridades municipales, provinciales y distritales, las provinciales, fue algo bastante importante ver cómo esto fluctuaba entre el 23%, 25% y 10% entre los años 2006, 2010 y 2014 (...). La población es consciente de a qué no le puede dar la reelección. Si es consciente la población, ¿para qué crear mecanismos como el constitucional para impedir o restringir al ciudadano elegir?", manifestó.

"Creo que la reelección, si existiera, no cambiaría mucho el escenario de esta facilidad que tienen las autoridades en ejercicio como para poder asegurar un espacio, una candidatura que sea afín a ellos tranquilamente. Entonces, habría que medir bien eso", agregó.

"El Congreso está buscando que muchos partidos pierdan la inscripción"

En otro momento, Tello consideró que el Congreso pretende que muchos partidos políticos pierdan su inscripción y se le está dando al elector un trabajo complicado con la cantidad de organizaciones políticas que serán parte del proceso electoral.

"Hemos colocado la valla más alta para inscribir a los partidos políticos, que hoy en día no solamente requieren el 0.1% de afiliados, algo de 25.000, 27.000 personas, sino, además, de un 3% de adherentes. Para hacer este cálculo, por ejemplo, en el caso de los afiliados se utiliza el padrón de la última elección general. Para el segundo caso de los adherentes, la cantidad de personas que votaron", aseveró.

"Hablamos de, por ejemplo, un promedio de algo de 600.000 personas que tendrían que ser adherentes, más algo de 25.000 o 26.000 que tendrían que ser afiliados. Y eso solamente para conformar hoy en día un partido político. Si yo compro mi kit para conformar un partido, tendría eso", añadió.

"Me parece que en el Congreso se está buscando que muchos partidos pierdan la inscripción. Pero no se está siendo empático con el elector. Y eso es preocupante. Porque se está dando un trabajo muy complicado al elector con tan maña cantidad de organizaciones políticas intervinientes. Más aún, cuando vemos que el tema de las alianzas es algo complicado. A mí me parece que se debería dar una norma de salvataje como ocurrió en el año 2016, que se permitió que los partidos no se presenten o se retiren de la elección. Y de esa manera conservaron su inscripción", finalizó.