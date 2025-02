Elecciones 2026: los partidos políticos que apuestan por las alianzas y los que descartan esta posibilidad

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Hasta el 12 de abril de este año el Ejecutivo tiene plazo para convocar oficialmente a las Elecciones Generales 2026. A partir de ese hito electoral, empieza la cuenta regresiva por la carrera electoral para todos los partidos políticos que aspiran a ser parte de la contienda.

A la fecha, son 42 agrupaciones que cuentan con inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y que se encuentran habilitadas para participar de las elecciones. ¿Participarán todas?, ¿competirán en alianzas o con fórmula propia?

La cobertura electoral de el Poder en tus Manos de RPP hizo un sondeo con algunos voceros de estas organizaciones políticas para conocer sus expectativas y planes con miras a los comicios, ya que el 16 de junio vencerá el plazo para inscribir alianzas partidarias.

No descartan confirmar alianzas

Entre los partidos que no descartan conformar alianzas se encuentran Alianza Para el Progreso (APP) y Fuerza Popular.

Luis Valdez, secretario general de APP señaló que por ahora la agrupación no tiene una alianza concreta pero no es una posibilidad descartada. “Si en el camino hay partidos políticos que coinciden con nuestros principios, nuestros valores, nuestra visión de desarrollo del país, entonces serán bienvenidas, pero mientras tanto hoy Alianza Para el Progreso no está pensando en una alianza. Pero sí creemos que las puertas están abiertas para que se sumen mayores liderazgos que vengan a construir, crear, fortalecer al partido y a la democracia en nuestro país”, acotó.

Por su parte, Miguel Torres, vocero de Fuerza Popular, confirmó que su agrupación está enfocada en lograr alguna alianza para las elecciones generales. Desde inicios del año se conoció que existió acercamiento con Avanza País. “En efecto, se han llevado a cabo algunas reuniones con distintos partidos y tenemos [los nombres] en reserva por respeto a las conversaciones que se han sostenido. Solo el hecho de producirse ya denota un resultado importante para efectos de nuestra democracia, porque estamos seguros de que las alianzas no solamente se materializan en momentos de elecciones, sino también en la gobernabilidad de nuestro país”, sostuvo.

Desde el Partido Morado, se busca un frente que esté dentro de su ámbito ideológico y político.

“El comité político del partido tomó una decisión respecto a este tema y nombró a un equipo que se dedicó a conversar con otras fuerzas políticas afines a nosotros. Esa comisión está presidida por Luis Alberto Arias y está integrada por Guillermo Flores y además por el Sr. Daniel Mora. Ellos están realizando conversaciones con varias organizaciones”, apuntó

Fuentes de El Poder en tus manos informaron que hubo conversaciones entre los dirigentes del Partido Morado con el Partido del Buen Gobierno, Primero la Gente o Ahora Nación por posibles alianzas electorales.

Aliados con las regiones

La ley electoral no considera alianzas entre partidos de alcance nacional con movimientos regionales. Pero eso no es impedimento para que los dirigentes de partidos establezcan acuerdos para obtener respaldo entre las agrupaciones con bases en regiones.

Es el caso del Partido Político PRIN, que pese a intentar acercamientos con otras organizaciones políticas como el Partido Popular Cristiano o Ahora Nación, no pudo consolidar acuerdos. Sin embargo, con quienes sí han logrado entendimiento es con líderes de movimientos regionales.

Walter Chirinos Purizaga, presidente del PRIN lo explicó: “Nosotros lo que hemos hecho desde el primero de marzo es una coalición con movimientos regionales, donde 17 representantes de ellos están inscritos en el partido. Esa fue nuestra tendencia, hacer acuerdo con los movimientos regionales para que con ellos vayamos en las presidenciales. Y luego, en las regionales, ellos serán quienes pongan los candidatos en sus jurisdicciones”, sostuvo.

Agregó que una alianza con el partido de Alfonso López Chau, Ahora Nación, no llegó a un acuerdo debido a la presencia de la política Verónika Mendoza. “También tuvimos conversaciones con el PPC, pero no prosperaron, estamos reuniéndonos con más partidos. Nosotros, la primera y única alianza que hemos hecho es con los movimientos regionales”, acotó.

Similar escenario ocurre con Acción Popular. Julio Chávez Chiong, presidente del partido señaló que están trabajando para contar con el dinamismo político que existe en regiones. De momento, cuentan con el apoyo de 15 líderes regionales.

“Nosotros hemos hecho un esfuerzo para generar entendimientos y acuerdos con estos liderazgos regionales y locales y hoy día tenemos un trabajo bastante avanzado En el 70% de las regiones ya tenemos prácticamente precandidaturas tanto regionales como municipales”, afirmó.

Los que descartan alianzas

El Partido Demócrata Unido Perú, que logró su inscripción en marzo de 2023, no realizará ninguna alianza partidaria. El secretario general de comunicaciones, Giancarlo Novoa, sostuvo que “es alto probable que se use la modalidad de elección de delegados” para definir a quien será su candidato a la presidencia.

Por el lado de Somos Perú, una alianza política también está descartada. Su secretario general, Mario Fernández, señaló que “no hay intención de formar alianza, ya que vamos con logo propio”, aunque reconoció que la gran cantidad de partidos es un problema y que la población no va a tener la oportunidad de conocer quiénes son sus candidatos para diputados y senadores y Parlamento Andino.

Carlos Cuaresma, vocero político del partido Frente de la Esperanza, señaló que “el tema de las alianzas no está descartado”, pero dejó en claro que la propuesta “más importante es que Fernando Olivera vaya como candidato a la presidencia del Perú”.

En el Partido Patriótico del Perú, su presidente Herbert Caller, descartó una posible alianza política. “Nosotros vamos a ir solos porque estamos seguros de que vamos a llegar a la representación nacional. Nos han buscado varios políticos, pero no somos vientres de alquiler, por eso preferimos ir solos y con base en nuestro trabajo tendremos los resultados esperados”, afirmó.

"Una legislación flexible"

En una elección con amplias opciones en competencia, ¿por qué los partidos descartan las alianzas como oportunidad para fortalecerse políticamente? El analista César Campos opina que la gran mayoría de los más de 40 partidos apuestan por pasar a la segunda vuelta con no más del 8 o 9% del voto efectivo.

“El problema pareciera ser que el electorado peruano no está muy familiarizado con estos entendimientos [las alianzas] que a mi juicio son necesarias para evitar la dispersión política. La inscripción [de una agrupación] desaparece porque, mientras se mantenga flexible la legislación electoral para la existencia de nuevas agrupaciones, lamentablemente veremos siempre partidos desaparecer y aparecer”, subrayó.

La Ley de Organizaciones Políticas señala en su artículo 13 que, una de las causales para la cancelación de la inscripción de un partido político, es si la agrupación no alcanza escaños en alguna de las dos cámaras del Congreso bicameral. Además, otro motivo de cancelación es cuando no se logre participar en la elección de alcance nacional o se retiren todas las listas de candidatos. En este sentido, el reto de los partidos políticos es tener candidaturas suficientes y fuertes para, al menos, asegurar su inscripción.