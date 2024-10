Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Congreso Marisol Pérez Tello: "La gran pelea ahora es exigirle al Congreso que derogue la ley que favorece al crimen organizado"

La exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, criticó el estado de emergencia decretado por el Gobierno para enfrentar la ola de extorsiones en varios distritos de Lima, pues a su criterio la ciudadanía no toma en serio este tipo de disposiciones y señaló que desde varios sectores de la sociedad se exige, como una medida contra la delincuencia, la derogatoria en el Congreso de la ley que modificó las normas sobre crimen organizado.

"Un problema de esa naturaleza requiere soluciones integrales, firmeza, por supuesto, una mano firme, que pueda no solamente hacer una redacción normativa eficiente, sino que pueda ejecutarla, que tenga el ánimo de ejecutarla y no hay ni una cosa ni la otra. Entonces lo que hacen (desde el Gobierno) es intentar soltar parches, asustar, mandar mensajes de los que la gente se burla", dijo Pérez Tello en Ampliación de Noticias de RPP.

En esa línea, también cuestionó las iniciativas desde el Congreso y el Ejecutivo de una ley contra el terrorismo urbano, y "no darse cuenta de que el ridículo en el fondo es que creen que porque le ponen el nombre a una norma la gente se va a sentir más segura".

"Lo que queremos saber es porque no detienen a los delincuentes, y el primer delincuente que no detienen un año después, Vladimir Cerrón, qué tiene Vladimir Cerrón que no tiene un delincuente normal... protección política",

En ese sentido, indicó que la confianza en el Gobierno es nula y "la sensación de que nada de lo que se hace sirve es la falta de credibilidad en la autoridad".

"Nadie confía en la autoridad, ni en el presidente, ni en el ministro del Interior, nadie confía en el Congreso de la República. Todos lo sabemos, lo acaba de pedir el gremio de transportistas: que la ley de crimen organizado es un despropósito y no quieren derogarla".

Pérez Tello afirmó que "la gran pelea que tenemos que hacer todos ahora es exigirle a este Congreso que derogue la ley que favorece al crimen organizado".

"Hay una serie de organizaciones, la Confiep, la Cámara de Comercio de Lima, han sacado comunicados, el gremio de transportistas, la CGTP, exigiendo al Congreso que deroguen la norma", enfatizó.

¿Por qué debe derogarse la ley del crimen organizado?

Pérez Tello afirmó que la ley que modificó las normas sobre crimen organizado "tiene varios aspectos que generan confusión sobre la tipificación penal, y esa característica hace que se vulnere "el principio de legalidad".

Lo anterior, señaló, afecta la capacidad de perseguir el crimen, poniendo en indefensión a las víctimas, y complicando el trabajo de los fiscales, que se ven en dificultades para definir un tipo penal "tan poco claro" para sus investigaciones.

Además, señaló que "elimina o complejiza la posibilidad de hacer allanamientos" a los investigados, uno de los aspectos más criticados de la mencionada ley.

Explicó que la nueva norma no impide el ingreso a las viviendas a allanar, pero si complica el registro de los inmuebles; "y eso puede ayudar a que se pierdan pruebas y en casos como el de trata de personas, puede exponer la vida una niña que está siendo explotada sexualmente"

Cuestionó que la ley de crimen organizado elimine de esta tipificación a delitos como "el tráfico de influencias o tráfico de migrantes" y al sacarlos "disminuye el plazo de investigación y de prisión preventiva".

"En resumen, no vas a poder allanar una casa, encontrar pruebas; no vas a poder meter en prisión preventiva, ni tener una investigación a largo plazo, aunque el caso sea complejo; cómo investigas Pataz con toda su complejidad [...] y cómo vas a poder usar un tipo penal que tiene que ser claro, pero que ha sido redactado para confundir", señaló.