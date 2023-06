Pedro Angulo sobre manifestaciones: "Era imposible dialogar con quien no quería sentarse y escuchar"

Estado Pedro Angulo fue primer ministro de Dina Boluarte tras asumir la Presidencia

Pedro Angulo fue primer ministro de Dina Boluarte tras asumir la Presidencia. | Fuente: PCM

El ex presidente del Consejo de Ministros Pedro Angulo hizo un balance del gobierno de la presidenta Dina Boluarte a seis meses de asumir el cargo y recordó que los sectores que protestaban contra esta gestión no querían dialogar.

"No querían dialogar, se intentó dialogar. Hubo comunicación y esto lo expresaron varios diarios, no es solo que lo diga yo, entonces era imposible dialogar con quien no quería ponerse, sentarse y escuchar", apuntó.

Por otro lado, precisó que el número de protestas ha descendido porque "la gente se fue cansando" y que una parte de las manifestaciones fue financiada por la minería ilegal.

"Nosotros evaluamos que había una asonada que no tenía que ver necesariamente con demandas económicas, sociales en nuestro país que hace mucho en varias regiones han sido desatendidas, sino que venían con propuestas ideológico-políticas en respaldo del señor Castillo. Uno, que renuncie la presidenta; dos, que él sea repuesto; tres, que se dé la Constituyente. No había una posibilidad de acatar eso", aseveró.

"Creo que la gente se fue cansando, porque sabíamos que había dinero que había venido de la zona del Vraem, que había dinero venido de la minería ilegal y también probablemente de algunas personas que trabajaban para el Estado, por ejemplo, en la Subprefectura, que estaban perdiendo el poder", añadió.

Actitud del Congreso

Finalmente, respecto de la actitud del Congreso de mantener a la presidenta Boluarte en el cargo, así como también sus curules, dijo que se trató de un consenso que buscaba estabilidad.

"En el Congreso se dio una especie de consenso que no se dialogó con todos los grupos que conforman el Congreso que era mejor mantener a la presidenta antes que el presidente del Congreso asumiera el Gobierno. Esa fue una decisión para darle estabilidad al país", culminó.