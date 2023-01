Exviceministro de Energía Pedro Gamio habló de las causas del desabastecimiento del GLP en regiones | Fuente: RPP

El exviceministro de Energía y Minas Pedro Gamio se refirió a los bloqueos que afectan a diferentes regiones del país y que han traído consigo el desabastecimiento de combustibles, específicamente del gas licuado de petróleo (GLP). Gamio hizo hincapié en el caso de Madre de Dios, donde las cisternas fueron trabadas justo a la altura de una zona de actividad ilegal.

"Hay 87 puntos bloqueados. Eso conlleva al desabastecimiento de GLP y también al desabastecimiento de alimentos. Puede mencionar uno de los casos más críticos. Puerto Maldonado está 21 días bloqueado e incluso no han querido aceptar tregua ni sábado ni domingo. Es un tema muy preocupante. Más aún cuando se tiene información de que algunas cisternas llegaron a Madre de Dios, pero han sido trabadas justo a la altura de la carretera interoceánica sur que está contigua a la zona de actividad ilegal. Es decir, los únicos que tienen combustible son las actividades ilegales y la población está sufriendo desabastecimiento de alimentos y falta de energía. Hemos visto hace poco que si no hubiesen operativos de emergencia, no tuviesen medicinas ni agua potable", dijo en La Rotativa del Aire.

"En el mediano plazo, necesitamos ir a medidas que signifiquen seguridad energética como, por ejemplo, la masificación del gas en regiones. Ahí también el Congreso tiene una tarea pendiente para permitir que las condiciones de precio y oportunidad que tiene Lima también llegue a regiones con lo que se llama la tarifa nivelada. Ha pasado ya un año de que este proyecto está en espera. Ya hay un dictamen y esperemos que pronto tengamos una norma que bajo el criterio de que el gasoducto que llegó al centro del Perú, a Lima, fue pagado también en parte por todos los usuarios desde Tacna hasta Tumbes. La manera de retribuir a las personas que viven fuera de Lima es que tengan las mismas oportunidades con un combustible mucho más económico", agregó.

Impacto del GLP en las familias



Pedro Gamio precisó que más de ocho millones de familias se benefician con el GLP. No obstante, manifestó que el gas de Camisea ya no se da abasto para cubrir todas las necesidades de la población.

"Estamos hablando de más de ocho millones de familias. La gran mayoría de las familias peruanas utilizan GLP. Ahora, también es cierto que casi el 30% de ese GLP depende de la importación, porque ya el gas de Camisea no produce todo el GLP que necesitan los peruanos. En realidad, el gas metano es el que tenemos en cantidad suficiente para 23 años de gas barato en el Perú", finalizó.