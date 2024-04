Presidente de CAPECO niega que lo hayan condicionado para que destituyan a RudecindoVega de Conafovicer

Estado "La incomodidad que manifestaron era por las expresiones, las columnas que escribía el doctor Rudecindo Vega", dijo Zapata

"La incomodidad que manifestaron era por las expresiones, las columnas que escribía el doctor Rudecindo Vega", dijo Zapata | Fuente: RPP

Jorge Zapata, presidente de CAPECO (Cámara Peruana de la Construcción), negó que la salida del abogado Rudecindo Vega de la gerencia del Comité Nacional de Administración del Fondo para la Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales para los Trabajadores en Construcción Civil del Perú (Conafovicer) responda a condicionamientos de la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuellar.

Como se recuerda, Rudecindo Vega denunció que la titular del Ministerio de Vivienda habría pedido que deje el cargo por criticar al al Gobierno y a la presidenta Dina Boluarte en redes sociales y en un diario local.

"La incomodidad que manifestaron era por las expresiones, las columnas que escribía el doctor Rudecindo Vega. Si uno pertenece a una institución donde el directorio lo conforman tres patas nuevamente, tres sectores: el sector de la empresa privada, el sector de los trabajadores y el sector del Estado, tiene que de alguna manera seguir los lineamientos de ese directorio. No hay otra opción", manifestó.

Las declaraciones de Zapata llegaron tras la ceremonia de lanzamiento del programa "Construyendo Futuros" del Fondo de Capacitación para Trabajadores de Construcción Civil, ceremonia que fue encabezada por el ministro de Trabajo, Daniel Maurate.

Rudecindo Vega denunció que Hania Pérez de Cuellar "extorsionó y chantajeó" al Directorio del Conafovicer para destituirlo

Rudecindo Vega, quien fue separado recientemente de la Gerencia General de Conafovicer, acusó a la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, de pedir al presidente del Directorio de Conafovicer, Jorge Rochabrunt Gamarra —que es, además, asesor de la citada alta funcionaria del Ejecutivo— su destitución, “porque está escribiendo contra el Gobierno y la presidenta”.



No estoy responsabilizando a la ministra ni al presidente de Conafovicer, ellos son solamente mandaderos. Estoy responsabilizando directamente a Dina Boluarte y a Nicanor Boluarte, si ocurre algo con Rudecindo Vega, con mis hijos. Hoy que vengo a hablar, me expongo. Ya me están persiguiendo desde hace mucho tiempo, esto no es de ahora”, aseveró.