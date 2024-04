Oscorima me dijo "eres presidenta y debes usar relojes bonitos": ¿qué respondió Dina Boluarte ante la Fiscalía por el caso Rolex?

Judiciales Dina Boluarte aseguró que devolvió los relojes a Oscorima porque le generaban "problemas"

El pasado 5 de abril, la presidenta Dina Boluarte acudió al Ministerio Público para brindar su declaración como parte de las diligencias preliminares en torno al caso Rolex. Es así que la mandataria respondió, por más de 5 horas, las preguntas que le fueron formuladas por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena.

Vale resaltar que las referidas diligencias han sido programadas en torno a la investigación contra la jefa de Estado por, presuntamente, haber incrementado ilícitamente su patrimonio respecto a sus ingresos legítimos, y por haber omitido consignar en su declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, correspondiente a los años 2021-2023, tres relojes de la marca Rolex "valorizados en conjunto aproximadamente en 32 mil dólares, y joyas valorizadas en 161 700 dólares".

Entre lo declarado por la mandataria, figuran las circunstancias en las que, según su versión, el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, le "prestó" tres relojes Rolex y una pulsera Van Cleef, los cuales ella le habría devuelto "a fines de febrero o en los primeros días de marzo".

RPP accedió a parte de estas declaraciones ante la Fiscalía: ¿qué fue lo que respondió la jefa de Estado?

"Eres presidenta y debes usar relojes bonitos"

A inicios del interrogatorio, el abogado de la presidenta Dina Boluarte solicitó que se invite a su patrocinada a "expresar libre y espontáneamente con respecto a todos los cargos que se le atribuyen". El fiscal de la Nación accedió a la petición, y la mandataria procedió a relatar su versión sobre el préstamo de relojes que le hizo Oscorima en Palacio de Gobierno.

"El señor Wilfredo Oscorima Núñez, mi amigo, a quien lo considero mi hermano, me dijo en Palacio: 'Dina, eres presidenta y debes usar relojes bonitos, porque estás viajando al extranjero y te estás reuniendo con autoridades de otros países (...), y la primera mujer presidenta en 200 años (...) tiene que usar relojes bonitos'. En esa amistad personal que tenemos Wilfredo y yo, él insistió en facilitarme, en calidad de préstamo, sin que medie ninguna intención ni pedido sobre el hecho, y se quitó de su muñeca el reloj dorado, me lo quiso regalar", sostuvo la jefa de Estado.

"Yo me negué fehacientemente, le dije: 'De ninguna manera, Wilfredo'; él insistió, pero yo no lo acepté. Me dijo: 'Ok, Dina, te lo presto. Además, tengo muchos relojes bonitos'; se quitó el reloj y me lo entregó, y el préstamo de los tres relojes fue entregándome progresivamente, toda vez que en mis apariciones públicas, cuando vestía con tonos plata, yo llevaba relojes de plata, y un día vino y me dijo: 'Dina, ¡no te pases, pues!, sigues usando tus relojes comunes', y me prestó el reloj color plata, y en esa misma línea, el reloj que trajo se lo quitó de la muñeca, el reloj que tiene como pulsera de cuero", agregó.

La mandataria resaltó que los artículos fueron "prestados de amigo a amiga, en una amistad personal", y que "jamás hubo ni intención ni interés alguno" a cambio del préstamo.

La mandataria negó ante la Fiscalía que use joyas valorizadas en miles de dólaresFuente: Presidencia Perú

"Hermana, usa esta pulsera, quiero verte bien"

Asimismo, la presidenta se refirió a la pulsera Van Cleef que, según dijo, también le prestó el gobernador regional de Ayacucho.

"En su interés de que su amiga Dina se viera bien, vino antes del 28 de julio a Palacio y me dijo: 'Hermana, usa esta pulsera, quiero verte bien'. Le dije: 'Wilfredo, muchas gracias, pero no te voy a aceptar'. Me dijo: 'Úsalo las veces que necesites, úsalo y luego me las devuelves, usa la pulsera Van Cleef", narró Boluarte.

No obstante, siempre según su declaración, ella habría tenido "problemas" con el ajuste de hora y fecha de los relojes, por lo que le pareció que no eran "prácticos", y decidió devolverlos.

"Estos relojes, por ser automáticos, generan unos problemas porque se detiene la hora y fecha, y para mí era un problema nivelarlos en un acto público, y para mí era una vergüenza que marque hora y fechas diferentes, por eso no son relojes prácticos", señaló.

"A fines de febrero o primeros días de marzo, en una de las visitas que vino mi amigo Oscorima, se los devolí y le dije que causan problemas para estar nivelando la hora, porque no lo usaba frecuentemente, no era mío (...) Junto a los tres relojes le alcancé la pulsera, y le agradecí; le dije: 'Eres bueno conmigo, pero muchas gracias, aquí están" sostuvo.

La jefa de Estado subrayó que los referidos artículos "nunca fueron parte" de su patrimonio, y que "no hay enriquecimiento ilícito", ya que "todos sus ahorros" son producto de sus labores como ministra, "cuando ganaba S/30 mil, y mis gastos en casa son pocos, son gastos familiares, Esta es la verdad, señor fiscal, mirándole a los ojos, y no estoy mintiendo".

La mandataria indicó que Oscorima le "prestó" tres relojes de alta gama, y una pulsera RólexFuente: Andina

Respondió sobre su participación en el Club Departamental Apurímac

Por otro lado, la mandataria respondió por los cuestionamientos tras su gestión como presidenta del Club Departamental Apurímac. Como se recuerda, en un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), citado por el diario El Comercio, la mandataria Dina Boluarte retiró 1.802.390 soles de sus cuentas en el período de tiempo comprendido entre 2016 y 2022.

Dicho informe indica también que el monto más alto que retiró fue de la cuenta mancomunada con Néstor Amado Camargo, quien ejerció como personero y secretario de economía del Club Departamental Apurimac.



De esta cuenta, se retiró 852.240 soles en efectivo entre 2017 y 2022 "principalmente" por Dina Boluarte y Néstor Amado. En tanto, por transferencia la mandataria recibió 104.190 soles, lo que sumaría un total de 956.430 soles.

Al respecto, la jefa de Estado indicó al fiscal de la Nación que no recibió dinero de dicho club en alguna cuenta bancaria, entre el 29 de julio del 2021 y el 15 de marzo del 2024.

Asimismo, fue consultada por la identidad de quien realizó depósitos en la cuenta mancomunada que mantenía con Néstor Amado, por el monto de S/1 100 000. Boluarte Zegarra calificó ello como una "falsedad negra", difundida por la prensa.

"El club Apurímac, por estatuto y reglamento interno y acuerdo de junta asigna al presidente y secretario de Economía para la apertura de la cuenta mancomunada y custodiar los ingresos del club. En el cumplimiento de esa formalidad, mi persona en calidad de presidenta en ese entonces, más el secretario de economía, aperturamos la cuenta mancomunada", señaló.

La presidenta dijo que, si bien se les alcanzó a ambos sendas tarjeras de crédito, "Dina Boluarte nunca usó ni una sola vez aquella tarjeta ni para retirar ni ingresar alguna transferencia económica. Los ingresos que tuvo el club son de esa misma modalidad".

A su vez, la mandataria negó haber recibido dinero del club departamental cuando ya ocupaba el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Además, no aceptó el levantamiento de su secreto de comunicaciones ni el levantamiento de su secreto bancario "salvo que me lo requiera el juez".