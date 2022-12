Francisco Morales Saravia es el presidente del Tribunal Constitucional | Fuente: Congreso

El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Saravia, señaló que la medida cautelar concedida al Congreso de la República funciona en cuanto a que suspende los efectos del acta en el que se da cuenta de la interpretación del Ejecutivo sobre la negación de la cuestión de confianza. Asimismo, precisó que esta figura responde a una situación extraordinaria y que el fondo de la demanda competencial se resolverá a más tardar a inicios de marzo del próximo año.



"(La admisión de la demanda competencial y la medida cautelar representa) una situación extraordinaria. El Tribunal Constitucional no está para decir qué es lo que tienen que hacer los órganos constitucionales porque, en teoría, los órganos constitucionales conocen la Constitución, me refiero a los poderes públicos; saben lo que dice la Constitución, actúan en el marco de la Constitución y la ley y ellos desarrollan sus competencias y funciones. Ahora, acá ha habido un conflicto y en el marco de este conflicto de competencias el tribunal ha admitido la demanda y esto va a tener un procedimiento que culminará, como máximo, el 8 de marzo—del 2023—. Pero no quiere decir que vamos a dictar la resolución ese día, podría ser antes", dijo en una entrevista concedida al diario El Comercio.

"La medida cautelar, lo que hace, es suspender los efectos del acta, de la interpretación, de la postura que tiene el Ejecutivo, que el rechazo in limine de la improcedencia manifiesta de su cuestión de confianza, eso constituye la primera denegación de confianza a los efectos del artículo 134 que es el que permite disolver constitucionalmente el Congreso. Entonces, en estos momentos eso no se va a computar como primera", agregó.

Además, precisó que, debido a los efectos de la medida cautelar, el Ejecutivo no sería capaz de de cerrar el Congreso en caso se le niegue la confianza al gabinete presidido por Betssy Chávez.

"(El Ejecutivo) no podría cerrar el Congreso, porque están suspendidos los efectos hasta que nosotros resolvamos el tema de fondo. El tema de fondo aquí es, quién interpreta, quién tiene la competencia para decidir si es que hay una denegación de la cuestión de confianza para los efectos del artículo 134, porque ese es el tema de fondo allí, la disolución del Congreso", aseveró.

"Todas las personas pueden hacer críticas a nuestras decisiones"

Con respecto a los comentarios del ministro de Trabajo, Alejandro Salas, que calificó de apresurada la emisión de la medida cautelar, Morales Saravia consideró que todos están en pleno derecho de criticar las decisiones del tribunal y, posteriormente, ellos escucharán y valorarán las opiniones.

"Como está establecido y reconocido en la Constitución del Perú, todas las personas pueden hacer críticas a nuestras decisiones. Nosotros las escuchamos, valoramos y ponderamos. Pero en defensa de nuestra decisión, podríamos decir que es justamente al revés. Esto ameritaba una decisión inmediata. Una vez que hubo el acuerdo, fue una decisión unánime. La situación impredecible de incertidumbre si es que se computaba como primera denegación y era en los términos del (ex) presidente del Consejo de Ministros, el señor Torres, el Ejecutivo podría haber interpretado que podía disolver el Congreso. Es una situación grave para la República", finalizó.