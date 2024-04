Hugo Perea: Séptimo retiro de fondos de las AFP generará un costo social que "asumirán los jóvenes de hoy"

Estado "Normas como esta hace más daño que beneficio", dijo Meléndez

"Normas como esta hace más daño que beneficio", dijo Meléndez | Fuente: RPP

El economista Hugo Perea refirió que la aprobación del retiro facultativo de los fondos de las AFP de hasta 4 UIT afectará, sobre todo, a los jóvenes, quienes son los que asumirán el costo social. Asimismo, indicó que habrá efectos colaterales no inmediatos como el aumento de las tasas de interés.

"Lamentablemente, es una medida que no tiene mucho sentido. Primero, no cumple el objetivo deseado. Siempre una política pública debe tener un objetivo y se supone que debe ayudar a las personas más necesitas. La pregunta es: ¿Esto va a ser así o va a beneficiar a los afiliados de más altos ingresos? En segundo lugar, va a tener efectos perniciosos no inmediatos, pero sí de mediano plazo. Por ejemplo, hacer que las tasas de interés en Perú estructuralmente sean más altas. Esto sí nos afecta a todos", dijo en la edición especial Desayuno de Líderes 2024 de RPP.

"Y finalmente, el gran problema de fondo, es que vas a dejar sin cobertura, sin ninguna ayuda para la vejez a millones de personas. La pregunta es: ¿Quién va a asumir ese costo social? En mi opinión, van a ser los jóvenes de hoy que no tienen ni voz ni voto y están decidiendo por ellos una carga onerosa", agregó.

Congreso está tratando de paliar sus debilidades de popularidad

En tanto, el doctor en Ciencias Políticas, Carlos Meléndez, señaló que lo aprobado con el Congreso es un intento de mejorar su imagen y paliar sus debilidades debido a su bajo nivel de desaprobación.

"El Congreso tiene la ilusión de que está representando a grandes mayorías a través de una medida de este tipo. Y digo ilusión, porque esto beneficiaría solo a un grupo pequeño. Pero, claro, alcanzó más de 90 votos. Hubo una alianza de partidos políticos. Los sorprendente, además, es que son muy pocas votaciones que se logra una votación tan alta. Los partidos creen que con este tipo de normas están hablándole a un gran electorado, están tratando de paliar sus debilidades de popularidad. Es un Congreso con bajo nivel de aprobación y creen que con esa medida van a mejorar en algo su alicaída imagen", manifestó.

"Los problemas de popularidad del Congreso son estructurales. No tienen que ver con la aprobación de una o dos normas. Son problemas que tienen que ver con la distancia que hay entre el elector con los partidos políticos representados en el Congreso. Normas como esta hace más daño que beneficio", finalizó.