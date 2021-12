Viceministro de Salud, Gustavo Rosell, descarta que haya "carné de excepción" de vacuna. | Fuente: RPP

En redes sociales se viene compartiendo un supuesto "certificado de exención de vacunación" contra la COVID-19, el cual es falso y no sirve para poder ingresar a espacios públicos cerrados. Al respecto, el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, advirtió que quienes emitan este documento apócrifo serán denunciados penalmente.

"No hay carné de exención. Aquellos que están dando carnés diciendo que es su derecho no estar vacunado, eso es completamente ilegal, no hay ninguna persona autorizada, ningún funcionario autorizado, y si alguien lo esta haciendo, está usurpando funciones y vamos a denunciarlo porque eso es totalmente contradictorio al fin que tenemos de proteger a la población", dijo a RPP Noticias.

Asimismo, dijo que el portafolio está trabajando con las municipalidades y los gobiernos regionales para entrenar al personal fiscalizador a fin de detectar carnés de vacunación falsos.

"Lamentablemente, desde que se inició la vacunación hemos tenido mucha gente inescrupulosa. Lo que ha pasado es que hemos tenido coordinaciones con la Municipalidad de Lima y los gobiernos regionales para hacer una marcha blanca y entrenamiento en identificación del carné, se ha capacitado también en el uso del aplicativo a través del QR", precisó.

"La salud y el bienestar común prevalecen"

El funcionario también respondió a la bancada de Renovación Popular, que emitió un comunicado pronunciándose en contra de la obligatoriedad del carné de vacunación.

El grupo parlamentario pidió que se apliquen medidas menos gravosas como la presentación de una prueba de despistaje de la COVID-19 en lugar del certificado de inoculación.

"Nadie está obligando a una vacunación, es una decisión libre, pero sí estamos tomando medidas que nos corresponden, tenemos la responsabilidad de proteger la salud comunitaria. La salud y el bienestar común están por encima de las libertades individuales y es lo que estamos aplicando", señaló el viceministro Rosell.

Además, dijo que hacer pruebas moleculares diarias "es inviable". "Tendríamos que hacer más de un millón al día y esa capacidad no la tenemos, ni creo que ningún país la tenga", apuntó.

🔴 #FactCheck | Alertamos a la población ante la divulgación de información falsa. No compartamos fake news. ❌📰 pic.twitter.com/3l5Dw8vxzZ — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) December 11, 2021





