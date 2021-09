El ministro de Justicia y Derechos Humanos sostuvo que Fiscalía debe priorizar el interés general en este caso. | Fuente: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, señaló este domingo que el Ministerio Público tiene que analizar las posibilidades de eliminar los restos del cabecilla terrorista Abimael Guzmán, antes de decidir entregarlos, a fin de evitar cualquier tipo de culto.

Según precisó, solo el Ministerio Público tiene competencia en decidir qué sucederá con el cuerpo del cabecilla terrorista, que falleció el último sábado a los 89 años. Sostuvo que la mejor opción sería cremar los restos y que ya han realizado un pedido al respecto.

Sostuvo también que el Ministerio Público debe analizar no solo la ley, sino también el interés de la ciudadanía que tiene una decisión de este tipo.

“El Ministerio Público debe considerar que este no es el fallecimiento de una persona cualquiera (…) Antes de entregar el cuerpo tiene que analizar muy bien si hay otra posibilidad de eliminar todo vestigio del cuerpo”, señaló el ministro a Canal N.

Solicitud de restos del cabecilla terrorista

Respecto de la persona que solicitó el cadáver, mediante un poder de la terrorista Elena Iparraguirre, el ministro señaló que el Ministerio Público debe analizar si la persona que ha realizado este pedido tiene alguna sentencia.

Agregó que se debe verificar si este documento fue certificado por un notario y si este fuera el caso, el Ministerio Público debe tomar una decisión en función del interés general.

“Le pido respetuosamente al Ministerio Público que analice bien este caso, en función del interés general, protegiendo el orden público, que incluso lo exige así el propio Tribunal Constitucional”, indicó.

El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos también confirmó que la jefa del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Susana Silva, comunicó el deceso de Abimael Guzmán a su esposa, Elena Iparraguirre.

“Cuando se produce este hecho, creo que la directora del establecimiento penal, llama a la presidenta del INPE, la doctora Susana, y la pone en comunicación con la esposa de Abimael, quien actuó airadamente, exigiendo que se le permita ver el cadáver, pero ella no lo podía permitir, porque la ley no lo permite. Los terroristas no tienen esa facultad”, dijo.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

‘Espacio Vital’: ¿Por qué es importante aplicarse las dos dosis de la vacuna?