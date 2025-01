Abogado de Junior Izquierdo considera "una represalia" del Mininter la reasignación de su patrocinado a Moquegua

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como 'Culebra', fue reasignado ayer, jueves, a la región Moquegua, para servir como "policía comunitario", según se dispuso en una resolución suscrita por el comandante general PNP Víctor Zanabria; el general PNP Gregorio Villalón, director de Recursos Humanos; y el coronel PNP Miguel Mejía, jefe de División de Movimiento y Recursos Humanos.

Como se sabe, Izquierdo Yarlequé -quien cumplía servicios en la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, con sede en Lima- es testigo en la investigación preliminar seguida en la Fiscalía contra el ministro del Interior, Juan José Santivañez, por presunto abuso de autoridad.

Al respecto, José Carlos Mejía, abogado de Junior Izquierdo, en diálogo con RPP, consideró que esta reasignación es una represalia del titular del Ministerio del Interior (Mininter).

"Es una represalia, y todos los peruanos somos inteligentes y nos damos cuenta de ello. Por supuesto que sí, instrumentalizando lamentablemente a la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP), instrumentalizando a la Inspectoría General de la PNP", sostuvo.

"Él debió continuar en la especialidad de Investigación Criminal, tiene experiencia en investigación criminal desde el 2019 hasta el 2024 en DIVIAC, y con mayor razón, él fue capacitado en un curso de capitanes, desde mayo hasta agosto del 2024, en la especialidad de Investigación Criminal. Entonces, si su propia institución, si el Estado lo capacitó en investigación criminal, ¿por qué al año siguiente lo cambia de especialidad? Eso no es regular. Lo regular son los cambios de unidad, ningún policía puede estar más de dos años en una misma unidad, salvo por razones excepcionales, pero ¿cambiarlo de especialidad? ¿Lo capacita el Estado para investigar criminales y luego lo manda a Orden y Seguridad?", añadió.

Asimismo, el abogado resaltó que el cambio no es regular y que se realizó al día siguiente de brindar una entrevista en RPP.

"Mi patrocinado es una autoridad que sí cumple la ley, que sí respeta la ley y acata las órdenes de sus superiores, pero, al igual que esta defensa técnica, nos encontramos sorprendidos por una cuestión bien sencilla: los cambios generales, como se le conoce a las resignaciones anuales que se les hace a los oficiales de la Policía Nacional del Perú, ya se habían producido. Mi patrocinado ya había sido cambiado, es más, no solamente de unidad, sino de especialidad. Lo habían reasignado de la especialidad de Investigación Criminal hacia la especialidad de Orden y Seguridad, a inicios del 2025. Su nueva unidad se ubica en el complejo policial Los Cibeles en el Rímac", aseveró.

"Entonces, esta lista que ha salido el día de ayer, que es un reajuste, una reubicación, usualmente, dentro del ámbito policial, se conoce como La Llorona, que es una lista que tramita las solicitudes de oficiales que no están de acuerdo con sus cambios generales. Mi patrocinado no ha solicitado un reajuste, no ha solicitado un cambio de la unidad a la cual fue asignado y eso es lo que nos sorprende, eso es lo que nos llama la atención, y eso es lo que yo denuncio públicamente, que un día después de que yo saliera en RPP […], el día miércoles 15, y el jueves 16 se produce este cambio. Siempre el pretexto es necesidad del servicio, que es una frase cliché [porque] el papel aguanta todo, en realidad", agregó.

En esa línea, Mejía denunció que la reasignación de su patrocinado tiene un "trasfondo" que estaría orientado a entorpecer las diligencias fiscales.

"Denuncio públicamente: mi patrocinado es testigo en tres casos clave e importantes para este país. Número uno, es testigo en esta investigación preliminar que se le sigue a Juan José Santiváñez Antúnez, en el Equipo Especial, cuando era viceministro de Orden Interno. Es testigo y agraviado del delito de presunto abuso de autoridad […], y también es testigo en la investigación preliminar que se le sigue a la presidenta por el uso del Cofre presidencial. Entonces, al trasladarlo a otro departamento, si bien es cierto, él puede participar de forma virtual, pero sí hay ciertos actos, como el acto de este lunes, que requieren su presencia física", enaftizó.

"Entonces, lo que yo denuncio es que esto tiene un trasfondo. Esto es para que mi patrocinado, en su calidad de testigo, ya no siga concurriendo a declarar, a aportar a la averiguación de la verdad en estos tres casos, que son sumamente importantes para el país", acotó.

"Es una burla entregar un equipo telefónico vacío"

Por otro lado, respecto a la negativa del ministro del Interior de entregar a la Fiscalía su clave de acceso de iCloud, José Carlos Mejía consideró que es un intento de obstruir las investigaciones por el presunto delito de abuso de autoridad.

"Por supuesto, porque el viernes 22 de noviembre -y eso no lo dice él y le convino a que cuente toda la verdad- [a] él le toman su firma en un acta de levantamiento del secreto de las comunicaciones, de forma voluntaria, de su teléfono celular, y el 2 de diciembre entrega su teléfono celular. Entonces, si él tuvo la voluntad de entregar su celular, ¿qué es lo que entregó? ¿solamente un celular reseteado, vacío, sin chip? ¿Esa fue su voluntad? Esa no es una voluntad de colaborar con la averiguación de la verdad", recalcó.

"Entonces, obviamente, ante esa burla, el Ministerio Público le dice ‘yo no necesito tu celular reseteado, vacío, sin chip, sin ninguna información; lo que necesito es la comunicación que ha tenido con el capitán Izquierdo'. La Fiscalía no le está pidiendo acceder a su iCloud para que acceda a toda su vida, le pide esa información ante la burla, porque es una burla entregar un equipo telefónico vacío", añadió.

El jurista consideró que el ministro del Interior busca "confundir" a la opinión pública al señalar que la Fiscalía quiere indagar sobre aspectos de su vida ajenos a la investigación.

"Señor ministro del Interior, la investigación es bien sencilla. Se trata del audio de voz que usted le envió a mi patrocinado, vía WhatsApp, en su primer día como ministro del Interior, en el cual se escucha que usted dice ‘que le hable al doc, para que calle al periodista de La Encerrona’. ¿No puede entregar una copia del WhatsApp que mantuvo con mi patrocinado para saber si el WhatsApp que ha presentado mi patrocinado es auténtico, es verídico, está editado o es un muñeco armado, como es otra frase cliché que le gusta decir al ministro del Interior? Si es que lo tiene, porque de repente ya borró el WhatsApp con el capitán Izquierdo. Eso es lo que quiere la Fiscalía, nada más", puntualizó.