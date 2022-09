Adelanto de elecciones: Hernando Guerra García dice que no puede adelantar fecha de debate en el Pleno

"La salida de la vacancia no se ha podido dar hasta ahora, pero hay que ver este y otros mecanismos que puedan existir", declaró | Fuente: Andina

El congresista y presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, declaró en RPP que no puede adelantar cuando llegaría al Pleno del Congreso un proyecto de adelanto de elecciones o vacancia presidencial.

"No puedo dar una aproximación. Depende de otros proyectos de otros señores parlamentarios, hay quienes están planteando, por ejemplo, el proyecto de bajar la valla y subir la valla para la vacancia (...) Cuando se trata de una reforma constitucional, uno tiene que ser siempre cuidadoso. No se cambian las constituciones, tienen que haber una vocación permanente sea a favor o en contra de un proyecto", declaró Guerra García en La Rotativa del Aire-Edición Noche.

Refirió que su deber es escuchar y generar el debate sobre los proyectos que se han presentado en la comisión de Constitución. "Yo tengo que escuchar a los señores congresistas porque hay quienes estarán en contra de este proyecto pero hay quienes tendrán posiciones diferentes".

En ese sentido, señaló que no debe haber apuro en decidir los proyectos de ley ya que son decisiones constitucionales. "Las constituciones no se cambian de manera rápida, se tiene que reflexionar", dijo en RPP.

"Conocemos la situación crítica, generada por aquellas que han protegido y blindado al presidente de la República, de aquellos que no han dado la posibilidad de una vacancia y muchos de los cuales dicen ‘bueno veamos otra salida’. La salida de la vacancia no se ha podido dar hasta ahora, pero hay que ver este y otros mecanismos que puedan existir", añadió Guerra García en La Rotativa del Aire-Edición Noche.

Sobre proyectos de ley

Guerra García declaró que dentro de la comisión de Constitución hay un consejo consultivo de 40 especialistas de conocimientos de material constitucional. Sin embargo, añadió que se debe escuchar las opiniones de la sociedad civil y demás organizaciones políticas.

"Hay un proyecto sobre suspensión, que no es un recorte específico, que dejaría al presidente en los efectos de una suspensión presidencial, hay proyectos que proponen subir la valla para que no haya vacancia tan fácil y hay proyectos que piden bajar la valla. Hay que mirarlo de manera integral y no de un solo proyecto", comentó Guerra García al ser consultado sobre el proyecto de adelanto de elecciones propuestos por Susel Paredes y Digna Calle.

En ese sentido, dijo que "hay que ver con detenimiento para encontrar que sea de manera ordenada. Hay que preguntarse quien convoca elecciones porque la Constitución lo que señala es que es claramente el presidente de la República".

Por último, Guerra García señaló que lo recomendable es que el presidente Pedro Castillo sea quien visite al presidente del Congreso, José Williams, al Hemiciclo. "El Congreso es un sitio donde hay consenso, donde hay oposición, donde hay fiscalización y así debe ser".