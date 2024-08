Adrianzén señala que audios entregados a Fiscalía que involucrarían a ministro Santiváñez deben ser "desechados"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, se pronunció este miércoles respecto de los audios que entregó el capitán PNP Junior Izquierdo al Ministerio Público con parte de una conversación que mantuvo con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en las que le habría indicado que la presidenta Dina Boluarte le pidió cerrar la Diviac para acceder al cargo.

En conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros, Adrianzén indicó que el ministro del Interior negó la autenticidad de los audios y que estos no podrían ser sometidos a una pericia legal, pues son copias y no están en su soporte original. En esa línea, señaló que las grabaciones deberían ser desechadas como prueba.

“Cuando uno hace peritaje solo lo puede hacer de la matriz, no puedes hacerlo de copias. Ya no hablo de la manipulación y demás, sino que el peritaje le corresponde, vamos a utilizar el término adecuado, al original, no a las copias que de él se puedan haber obtenido”, dijo.

“Así que puedo anunciar ahora mismo, porque eso es lo que va a ocurrir, que se desechen totalmente esas pruebas. Va a ocurrir en este proceso como ya ha ocurrido en otros tantos procesos anteriores de diferentes materias”, añadió.

Rechaza que presidenta haya ofrecido el cargo a Santiváñez

Asimismo, expresó su rechazo a la versión de que la mandataria haya ofrecido a Santiváñez el cargo que ostenta con la condición de que desactivara la Dirección de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac). Según explicó, el jefe del Gabinete Ministerial es quien propone a un ministro y finalmente es la mandataria quien decide.

“Respecto a eso del cargo actual tengo que pronunciarme y de la manera más rotunda decir que eso no es verdad. La Constitución dice que el presidente del Consejo de Ministros propone a la presidenta de la República y ella designa a los ministros de Estado”, indicó.

“En el caso de Juan José Santiváñez fui yo quien lo propuso y la señora presidenta quien lo ratificó esta propuesta y lo convirtió en ministro de Estado. Y eso se hizo cumpliendo estrictamente el mandato constitucional. Así es que no hubo ni conversaciones ni nada que haya podido darse. Yo no conozco a esas personas en mi vida las he visto y no estoy interesado en conocerlas”, dijo.

En vísperas, José Carlos Mejía, abogado del capitán PNP Junior Izquierdo, señaló que su patrocinado entregó a Fiscalía un usb con cinco audios de una conversación que habría tenido con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

"Este le dice a mi patrocinado textualmente dos puntos concretos: en primer lugar le dice que él, para acceder al puesto de ministro, le solicitaron que desactive la Diviac. Esas fueron sus palabras exactas. Aparentemente (quien le pide eso) es la persona que le invita a ser ministro, que es la presidenta de la República. Son palabras de Santivañez", manifestó en el programa Las Cosas Como Son de RPP.