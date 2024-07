Ministro del Interior anunció que investigarán a oficiales que no alertaron sobre violación a suboficial PNP

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció que ampliarán la investigación a los oficiales que no alertaron sobre el caso de violación a un policía en Lima.



"Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. No solamente con los que hubieran practicado este acto deplorable, sino también con los oficiales que no hubieran dado cuenta del hecho. Porque aquí no vamos a tener ningún espíritu de cuerpo", djio el titular del Miniter, en su visita Trujillo



El anuncio lo hizo en su visita a la capital de la Libertad, donde Juan José Santiváñez precisó que está a la espera de los informes de la Policía sobre la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) para conocer si pasará a ser parte de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).



Visita en Trujillo



Por otro lado, el ministro del Interior indicó que se darán acuerdos con el gobierno de Estados Unidos para la renovación de helicópteros como parte del Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga (CORAH), con el fin de erradicar 35 hectáreas de plantaciones de hoja de coca.

En su visita a La Libertad, realizada en sábado 6 de julio, Juan José Santiváñez inauguró un nuevo circuito de manejo de vehículos policiales mayores y menores, para mejorar las capacidades de la Policía Nacional.

Además, se dio a conocer que para la región La Libertad se está terminando de implementar el Frente Policial de Pataz, el cual contará con 350 agentes. Asimismo, se encuentra en análisis la declaratoria de emergencia, por inseguridad ciudadana, para la provincia de Virú

