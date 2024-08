Adrianzén tras nueva denuncia constitucional contra Boluarte por muertes en protestas: “¿Cómo se puede ser tan inconsecuente?”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gustavo Adrianzén, titular del Gabinete Ministerial, consideró este miércoles como inconsecuente que el Ministerio Público presentara una denuncia constitucional contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, por las muertes de más de 40 personas durante las protestas sociales iniciadas en diciembre de 2022 tras el intento de golpe de Estado, Pedro Castillo.

En conferencia de prensa tras una nueva sesión del Consejo de Ministros, Adrianzén se refirió a la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de archivar una denuncia previa contra Boluarte presentada por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Dijo que desde el Ministerio Público denunciaron a la mandataria por diversos delitos, a raíz de estos hechos, para ver cuál les resultaba.

Añadió que al no haber evidencia sobre la presunta comisión de este delito, la Subcomisión archivó la denuncia, por lo que Fiscalía optó por denunciar a Boluarte por homicidio calificado. En esa línea, dijo esperar que el Parlamento mande al archivo esta denuncia.

“¿Cómo se puede ser tan inconsecuente? Si estás diciendo que no hay genocidio y utilizas los mismos argumentos para homicidio calificado y a pesar de ello denuncias. Confiamos en que el Congreso de la República con la misma rotundidad con la que ya desechó previamente genocidio, una vez más proceda y ordene no ha lugar a la formulación de denuncia constitucional por el caso de homicidio calificado”, dijo.

El presidente del Consejo de Ministros sostuvo también que esta posición del Gobierno respecto de la nueva denuncia contra Dina Boluarte, no significa que la mandataria no espere que avancen las investigaciones en Fiscalía por las muertes de civiles registradas en las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023.

“Esto que quede absolutamente claro, no tiene nada que ver con el deseo de la presidenta constitucional de que las investigaciones por los lamentables sucesos ocurridos en diciembre del 22 y enero del 23 continúen. Ella misma se ha presentado ante las instancias fiscales pertinentes para brindar su declaración, porque es la primera interesada en que las investigaciones continúen y se llegue al final de las mismas”, sostuvo.

Postura del ministro de Justicia y Derechos Humanos

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, pidió “coherencia” al Ministerio Público a raíz de esta nueva denuncia contra Dina Boluarte, pues sostuvo que si no cuentan con argumentos para denunciar por genocidio tampoco los deberían tener para hacerlo por homicidio.

“Aquí quiero dejar en claro que no se trata de que estemos defendiendo a la señora presidenta, lo que estamos defendiendo es la lógica jurídica, lo que estamos defendiendo es que exista una coherencia por parte del Ministerio Público, porque si por un lado dice que no tengo argumentos para denunciar por genocidio porque considero que no existen los elementos de juicio válidos; sin embargo, no pueden decirnos ahora ah ahora para este delito, pero para este delito sí”, dijo.

“Creo que estas resoluciones merecen un análisis adecuado por un abogado penalista, porque creo que existen una serie de deficiencias que deben ser advertidas y el Congreso de la República a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debe efectivamente ver que se trata de la misma denuncia y al tratarse de la misma de la misma denuncia estamos viendo no sé con qué propósitos la Fiscalía de la Nación presenta nuevamente este tipo de acciones en contra de la señora presidenta y de sus ministros”, añadió.