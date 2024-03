Alberto Otárola anunció que ha presentado su renuncia a la Presidencia del Consejo de Ministros

Alberto Otárola anunció la noche de este martes que ha presentado su renuncia al cargo de Presidente del Consejo de Ministros, luego de la difusión de un audio que lo vincula con Yaziré Pinedo, quien obtuvo contratos con el Estado tras reunirse con él.

En conferencia de prensa, Alberto Otárola indicó que tomó esta decisión con el objetivo de "darle tranquilidad" a la presidenta Dina Boluarte, a fin de que pueda recomponer el Gabinete Ministerial.

"Hoy en la conversación con la presidenta de la República le he anunciado mi decisión de presentar mi renuncia como Presidente del Consejo de Ministros", dijo.

"Ello con dos objetivos: darle la tranquilidad a la presidenta Boluarte para que ella pueda recomponer su Gabinete, como lo estime conveniente y pueda trabajar en favor de los menos favorecidos y siempre teniendo en cuenta esos tres vectores que vienen en un plan de gobierno y acción", añadió.

En esa línea, se refirió a las declaraciones del canciller Javier González-Olaechea, quien anunció el relanzamiento de las políticas del Gobierno de cara a "la sustentación del próximo Gabinete". Otárola tildó de desubicado a González Olaechea y dijo que se adelantó al hacer ese anuncio, pues por respeto le correspondía a él realizarlo.

"Hoy un canciller desubicado ha dicho que va a haber otro plan de Gobierno y de manera majadera ha adelantado un anuncio que por respeto lo debí haber hecho yo, pero lo que sí puedo precisar en este momento es que la línea de acción está abierta".

Denuncia complot

El renunciante titular del Gabinete Ministerial también indicó haber sido objeto de un complot y una conspiración planificada durante meses por diversos personajes que actúan desde las sombras con intereses personales subalternos.

Asimismo, reconoció la veracidad del audio presentado por el dominical Panorama, que lo vincula a Yaziré Pinedo; sin embargo, dijo como ella, que la conversación data de 2021. En ese sentido, rechazó que haya incurrido en la contratación irregular de Pinedo y calificó esa denuncia como “una patraña”.

Se refirió al peritaje de los audios y dijo que este debe ser realizado por Fiscalía, que ya le notificó de la investigación preliminar abierta en vísperas por este caso. Al respecto, Otárola dijo que se someterá a las pesquisas del Ministerio Público.

“Acá quien tiene que realizar el peritaje es el Ministerio Público, que ya me notificó, dicho sea de paso y me voy a someter, por supuesto a todas las indagaciones, pero el peritaje va a ser absolutamente claro respecto a la manera burda en que estos audios han sido editados y presentados ante la opinión pública”, dijo.

Señalamiento a Martín Vizcarra

Dijo, además, no tener duda de que quien está detrás de la difusión de este audio es el expresidente Martín Vizcarra y su entorno, pero dijo que le sorprendió la inclusión en este grupo de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, aunque sostuvo que se debe investigar todo este hecho a fondo.

“Para dejar bien claro el tema de los audios y toda esta información que los medios están difundiendo, yo no tengo ninguna duda de que el señor Martín Vizcarra está detrás de esto y su equipo de gente corrupta. Me sorprendió la mención al señor Nicanor Boluarte, yo lo conozco y estoy seguro de que él no está en esta confabulación”, dijo.

“Pero aquí se tiene que investigar todo el origen de los audios, las imputaciones falsas sobre el suscrito y sobre todo el papel que vienen cumpliendo varias mafias para afectar la gobernabilidad en el país. Qué pretenden, que regresemos al caos, a la discordia, que el país vuelva a caer en manos de la violencia”, añadió.