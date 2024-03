Otárola sobre replicar el sistema penitenciario de El Salvador en el Perú: "Esa experiencia es posible traerla"

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, reafirmó que el gobierno de Dina Boluarte buscará replicar las estrategias "más importantes" aplicadas por el mandatario salvadoreño Nayib Bukele en materia de seguridad y sistema penitenciario.

En esa línea, el premier calificó de “eficiente y moderna” la infraestructura carcelaria que ha implementado el Gobierno de El Salvador, pese las denuncias de organizaciones de derechos humanos.

“Si funcionan estos penales bien en otros países, pues hay que traer la experiencia y, lo decimos con toda sinceridad, esa experiencia es posible traerla al Perú”, dijo Otárola durante una conferencia de prensa realizada este jueves.

El jefe del Gabinete precisó que se debe evaluar qué estrategias son aplicables en nuestro país. "Desde luego que sí. No todas, pero sí algunas y las más importantes las vamos a tener", señaló.

Además, Otárola Peñaranda señaló que el Gobierno quiere "penales en donde los presos no hagan llamadas extorsionadoras, no corra la droga y donde no delincan quienes están presos", agregó.

Viaje del ministro de Justicia a El Salvador

El premier Otárola informó que el viaje del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, a El Salvador se realizó para intercambiar experiencias sobre políticas públicas en materia de seguridad y lucha contra el crimen.

Luego, el propio ministro Arana anunció este jueves que entregó al Consejo de Ministros su informe después de visitar El Salvador y reunirse con el presidente Nayib Bukele, en el que ha presentado varias propuestas al Ejecutivo sobre el sistema penitenciario.