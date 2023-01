Otárola afirmó que las protestas están disminuyendo en el país | Fuente: PCM

Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, respaldó las recientes declaraciones de la presidenta Dina Boluarte sobre la presunta entrada de armas desde Bolivia para suministrar a los manifestantes en las regiones del país.

“Existen indicios y pruebas de que así ha sido (han entrado armas de Bolivia) y de que no solamente ha habido un trasiego de material de Bolivia acá, sino un trabajo también sistemático y permanente de algunos expresidentes no solamente para azuzar a la población, sino hablar claramente de insurrección. El señor Evo Morales ha hablado de una insurrección en el país, pero ya no podrá entrar al Perú hasta que la situación cambie”, sostuvo en una entrevista al programa Punto Final de Latina.

Por otro lado, Alberto Otárola afirmó que el Ejecutivo tiene mucha confianza en las investigaciones que realice la Fiscalía sobre los sucesos ocurridos en las regiones y que han dejado hasta 48 muertos.

"La Fiscalía acaba de declarar esta investigación como compleja, mal haría yo en polítizar este tema. Lo que sí hemos estado dando es toda nuestra confianza y el apoyo a ese orden constitucionalmente autónomo para que determine las responsabilidades", expresó.

Otárola aseguró que Lima estará tranquila pese a los rumores sobre la llegada de manifestantes desde Huancavelica, Apurímac y Puno. Además, afirmó que este fin de semana hubo marchas sin desmanes.

"La paz y la tranquilidad no va a ser transgredida en Lima. Lo peor pasó cuando el señor Castillo quiso convocar (marchas) cuando se dictó su prisión preventiva", puntualizó.

Adelanto de elecciones

El primer ministro afirmó una vez más que la presidenta Dina Boluarte no renunciará al cargo y que el Congreso tiene la responsabilidad de aprobar en segunda instancia la ley de adelanto de elecciones.

“Si el Congreso aprueba la ley del adelanto de elecciones, la aprobaremos rápidamente. Tenemos la obligación de que las elecciones sean transparentes y democráticas”, señaló Otárola.

Renuncias en el gabinete

Alberto Otárola también descartó más renuncias en el gabinete. Evitó responder a la carta del exministro de Trabajo, Eduardo García, y aseguró que están firmes y unidos en la PCM.

"Las presiones están en todos los lugares de la vida. Hoy puedo asegurar que el gabinete está sólido, firme, unido. Los ministros están recorriendo todo el país trabajando", precisó.

El pasado martes, el pleno del Congreso aprobó con 73 votos, 43 a favor, en contra y 6 abstenciones, dar el voto de confianza al gabinete del primer ministro Alberto Otárola.

Otárola y sus ministros se presentaron en el Parlamento un día después de que 18 personas fallecieran en Puno tras las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Al inicio de sus presentación, las bancadas de izquierda le reclamaron por lo sucedido en el sur del país.