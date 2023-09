Comisión de Ética verá este lunes denuncia contra la congresista Digna Calle por sus reiteradas ausencias

Los integrantes de la Comisión de Ética verán este lunes el informe de calificación de la denuncia contra la congresista Digna Calle, que es investigada por las licencias que solicitó al Legislativo para ausentarse del país durante varios meses.

La parlamentaria de Podemos Perú regresó a Perú el pasado 5 de setiembre tras haber permanecido más de ocho meses en b, ello gracias a que contaba con licencia sin goce de haber otorgada por el Legislativo.

El último viernes la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió a trámite la denuncia constitucional contra Digna Calle por la presunta comisión de los delitos de abandono de cargo y abuso de autoridad condicionando ilegalmente la entrega de bienes y servicios.

La Comisión de Ética Parlamentaria también realizará este lunes la lectura de sanción para las congresistas Magaly Ruiz (APP), Heidy Juárez (Podemos Perú) y Rosio Torres (APP). Ellas han sido acusadas por presunto recorte de sueldos a trabajadores de su despacho.

No volverá de manera presencial

Digna Calle anunció en una entrevista al dominical Cuarto Poder que no volverá a participar en el Pleno del Congreso de manera presencial y que se limitará a atender a sus electores en su despacho parlamentario.

“Yo no voy a ir al Congreso de la República, no voy a ir al pleno presencialmente, ni voy a ir a trabajar, mientras esté en Lima voy a mantener la virtualidad, iré a mi despacho, me encontraré con mis electores en mi despacho, pero al pleno no voy a ir. Virtualmente puedo hacerlo”, dijo la parlamentaria.

✅La Comisión de Ética Parlamentaria sesionará el lunes 18 de setiembre a las 17:00 horas.



— Comisión de Ética Parlamentaria (@comision_etica) September 16, 2023

La legisladora afirmó que el reglamento del Parlamento le permite despachar de manera virtual, y que ese es el caso en varios plenos en los que, aseguró, hasta un 60% de congresistas asisten bajo esa modalidad. Además, indicó que lo mismo sucede en las comisiones ordinarias.

“Yo no voy a ir al Congreso de la República porque yo no puedo sentarme con esa mayoría que está de espaldas al pueblo peruano [...] si la mayoría están denunciados por actos de corrupción, el caso de los 'mochasueldos, mira quienes me van a venir a juzgar [...] ¿A mí de que me van a señalar? ¿Qué le he mochado el sueldo alguien? ¿Qué estoy en una investigación?”, dijo en alusión a la denuncia constitucional y a la investigación abierta en su contra en la Comisión de Ética por despachar desde el extranjero.

Esposo apareció en su lugar durante sesión

Durante una sesión del pleno del Congreso, mientras exponía el congresista Luis Aragón, a mitad de pantalla se vio la imagen de Aron Espinoza, esposo de la parlamentaria Digna Calle, quien se encontraba conectada virtualmente a través de la plataforma Microsoft Teams.

Kira Alcarráz, legisladora de Podemos Perú, la misma bancada a la que pertenece Digna Calle, calificó la situación como "una estupidez".

"Yo intuyo que ella ha estado al lado del esposo, habrá salido, se habrá parado para algo y lamentablemente a la hora que han manipulado salió la cara de él. Y eso se presta como para decir que él está usurpando. Pero lamentablemente tú misma eres la que se está poniendo la soga al cuello o estás haciendo mérito para que te tiren más piedras. No entiendo", indicó la parlamentaria.