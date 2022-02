Alejandro Salas, ministro de Cultura | Fuente: RPP

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, cuestionó este martes la propuesta del alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, sobre restringir a los ciudadanos extranjeros la posibilidad de trabajar en el servicio de delivery, mototaxi y taxi en su distrito, señalando que hay un incremento de robos y de delincuencia ciudadana.

"Existe un grave error en ese contexto, me parece que bajo ninguna circunstancia ese tipo de normatividad podría prosperar. Es desde ya, si lo está tratando de sacar en una ordenanza, absolutamente inconstitucional", dijo en entrevista con el programa Nada está dicho de RPP.

Alejandro Salas explicó que la Constitución Política es clara en relación con los derechos fundamentales de las personas y esto se aplica a todas las personas que se encuentren en territorio peruano, independientemente de la nacionalidad que tengan.



"Más allá del tema de xenofobia o no, hay un tema de una infracción constitucionalidad que, por supuesto, tendría que verse o que podría jalar a otro tipo de criterio o especulaciones. Creo que el mismo alcalde debería corregir esta situación", expresó.

Presentación del gabinete en el Congreso

Por otro lado, el ministro Alejandro Salas afirmó que existe un Gabinete Ministerial unido para exponer una política general del Gobierno el próximo 8 de marzo ante el Congreso del la República.



Destacó que el Consejo de Ministros viene trabajando de manera coordinada, con reuniones individuales un día a la semana con el presidente Pedro Castillo y sin "ningún tipo de división".

"Existe un Gabinete unido dispuesto a exponer una política de trabajo para el país, que nos permita sacar adelante el desarrollo que tanto queremos. Lo que se necesita en este caso es que se nos permita trabajar para poder demostrar al país que, tendiendo puentes de gobernabilidad y bajo la premisa de lo mejor para el país, podamos desarrollarnos", dijo.





NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": Hay un riesgo de prematuridad asociada a una alta mortalidad de los niños, la niña culminará su crecimiento y no crecerá más, habrá un problema de desnutrición y con el problema de la anemia que es tan severo en el país, lo más probable es que no pueda desarrollarse en el colegio y no tenga la capacidad de tomar buenas decisiones, así lo reveló el doctor Napoleón Paredes, médico obstetra, especialista en terapia hormonal. Alertó que los casos de embarazo en adolescentes en la zona rural es casi el doble que en la zona urbana y en la selva es el doble que el promedio nacional, eso se debe a que las niñas están en un hacinamiento y muy expensas al abuso sexual y en la amazonia al tema cultural.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.