Alonso Segura sobre el primer año de gestión económica de Pedro Castillo: "Es un Gobierno sin un norte claro"

El exministro de Economía, Alonso Segura, afirmó este viernes que los primeros 12 meses de gestión del presidente Pedro Castillo reflejan un "Gobierno sin un norte claro" con indicadores económicos que no son buenos.



En entrevista con un programa especial de Todo se sabe de RPP Noticias, Alonso Segura insistió que ha sido un "año decepcionante" en materia económica, pese a que el presidente Pedro Castillo inició su mandato con una recuperación, debido a la reapertura, y con precios de materias primas "espectacularmente altos".

"Ahí la tarea era cómo hacer para reconstruir confianza dado que las expectativas por los planes de Gobierno, los distintos planes que presentó en la campaña, por la composición de sus gabinetes, por las diferentes medidas que fue anunciando y generaron incertidumbre. Lamentablemente lo que hemos visto a lo largo de estos primeros 12 meses es un gobierno sin un norte claro, con rotación alta de ministros, solamente dos en Economía, pero en realidad un presidente que no escucha a sus ministros de Economía", dijo.

Alonso Segura señaló que se observa que los indicadores económicos "no son buenos" y se debilitan como ya se había anticipado, ya que dependían fundamentalmente de factores o temporales, reapertura, y efectos estadísticos; o que no dependían de nosotros, que eran precios externos.

"Y los precios externos se han caído en las últimas seis semanas y eso va impactar en lo que veremos hacia adelante. Podemos hablar de pobreza y los indicadores son muy decepcionantes, de empleo, sobre todo en lo informal. Es una situación que preocupa mirando a los próximos meses", explicó.

"Congreso destructivo en lo económico"

Alonso Segura explicó, además, que en estos momentos existe un Congreso de la República "muy destructivo en lo económico" y un "Gobierno que no tiene un norte", pero que lanza iniciativas que son muy distorsionantes y que apunta a bolsones que son de apoyo al Gobierno. Además, resaltó la "parálisis" e "incompetencia" en el mandato de Pedro Castillo.



"Lo que sí se ha visto es un presidente que no escucha al ministro de Economía y salen una serie de normas desde el Ejecutivo o desde el Congreso, donde el Ejecutivo o no observa o no omite opinión en contra, que es otro problema. El Congreso anterior de más o menos 12 meses fue un Congreso terrible en lo económico, pero este Congreso ya lo está sobrepasando si analizamos las medidas en términos de cuan distorsionante es en cuanto a reformas y costo fiscal y las evidentes inconstitucionalidades en las leyes que han aprobado, han sido un Congreso destructivo en lo económico", dijo.

