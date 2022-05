Amalia Moreno dejó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios | Fuente: RPP Noticias

Amalia Moreno reveló que el Gobierno nunca le informó de su salida como directora ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. La ahora exfuncionaria será reemplazada por Robert López López, de acuerdo a la resolución suprema firmada por el presidente Pedro Castillo y el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres.

"También me enteré por el diario oficial El Peruano de la designación de un nuevo director de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y como funcionaria pública me toca respetar las decisiones de gobierno. Mi cargo es de confianza y creo que hemos hecho grandes cambios en la gestión y estamos muy orgullosos del trabajo realizado", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, Amalia Moreno calificó como una falta de respeto del Gobierno el no haberle informado su salida ya que, reiteró, se enteró este miércoles por la publicación en el diario oficial El Peruano. Cuestionó también que no se le haya comunicado con anticipación pese a que se encontraba en plenas actividades al interior del país.

"Sinceramente sí, porque creo que no hacía mucha diferencia el hacerme una llamada o llamar al despacho del premier y decirme 'ya no queremos contar contigo'. No hubiese pasado absolutamente nada. Me dirigí por tierra a Tumbes desde Chiclayo para hacer otra actividad de trabajo. Si me hubiesen comunicado ya estaría en Lima entregando el cargo", apuntó.

