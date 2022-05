El titular del Minedu aseguró que en este gobierno sí hay cosas positivas | Fuente: RPP

El ministro de Educación, Rosendo Serna, reiteró que es intrascendente el tema de los supuestos plagios en la tesis del presidente Pedro Castillo. En tal sentido, precisó que no se trata de copias, sino de similitudes.

"Hay que conocer el tema. No son plagios, sino similitudes, porque el Turnitin lo que hace es verificar. En la parte de agradecimientos, tú pones agradezco a mis padres y eso te observa, pero el que no conoce claro que no descarta y sigue pensando que es una similitud", manifestó en el programa Todo se sabe de RPP.

Rosendo Serna criticó que se pierde el tiempo en temas que ya se abordaron en su momento y no se discute de otros asuntos como es los acuerdos en el reciente Consejo de Ministros Descentralizado en Huánuco.

"Yo pudiese discutir (de la tesis), pero es un tema personal que debe resolverlo él (Pedro Castillo). Si las decisiones fuesen políticas y están sujetos a esa tesis seguro que sí, pero dejemos que se termine con la investigación pública. No se habla de cosas positivas que se están haciendo, el gran problema es solo buscar el error ¿por qué no son positivos?", manifestó Serna.

Por otro lado, Rosendo Serna reconoció no saber cuántas actas ha firmado de los Consejo de Ministros Descentralizado realizados por el Gobierno y que se regularizarán más adelante. Sin embargo, señaló que eso no debería ser importante, pese a la denuncia de que estos eventos no tienen la respectiva transparencia.

Sobre las denuncias de Zamir Villaverde, sobre presunto fraude electoral, el ministro de Educación le exigió que muestre esas pruebas de todo lo que habla.

"Si el señor Villaverde lo dice, deberá tener las pruebas para corroborar, ¿no?. Yo no le creo", expresó.

UCV: Tesis de Pedro Castillo tiene "aporte de originalidad”

La Universidad César Vallejo aseguró que la tesis del presidente Pedro Castillo y su esposa Lilian Paredes “mantienen su aporte de originalidad” tras haber pasado por un software de verificación. A esta conclusión llegó dicha casa de estudios tras una investigación.

“Considerando el software que se ha utilizado y se ha aplicado en distintas partes del trabajo y no ha encontrado similitud, la comisión ha concluido que esta tesis mantiene su aporte de originalidad”, dijo Heraclio Campana Añasco, vicerrector académico de la universidad.