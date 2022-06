Ministro Andrés Alencastre. | Fuente: MIDAGRI | Fotógrafo:

Andrés Alencastre Calderón se convirtió en el quinto ministro de Desarrollo Agrario y Riego en lo que va del gobierno del presidente Pedro Castillo. El economista por la Universidad Nacional Agraria La Molina reemplazó a Javier Arce, quien estuvo dos semanas en el cargo, en medio de un contexto complicado por la advertida crisis alimentaria.

Según información del portal del Instituto de Promoción para la Gestión del Agua (IPROGA), Alencastre es especialista en promoción y planificación del desarrollo regional y local, gestión ambiental y gestión de conflictos en actividades extractivas. Adicionalmente, cuenta con experiencia en programas de gestión social del agua.

Compra de fertilizantes

¿Cuáles son los desafíos que tiene el nuevo ministro? Laureano del Castillo, director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), refirió que es necesario introducir el aspecto de urgencia a la compra de fertilizantes para asegurar la campaña agrícola. “El gobierno declaró en emergencia hace más de dos meses y recién hemos tenido el 19 de mayo la resolución facultando la compra de fertilizantes”, señaló.

“Hay que tener esperanza en que el ministro que sí conoce de agricultura y conoce bastante bien el país pueda tener iniciativa para romper lo que solo puede calificarse de inercia. Estamos hablando del ministerio de Agricultura que es un organismo pesado, sus órganos ejecutores están repartidos con las distintas direcciones agrarias que dependen de los gobiernos regionales que tampoco pueden ponerse de costado. Al mismo tiempo otros ministerios, como el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), tienen algún tipo de responsabilidad”, señaló.

Por su parte, el exministro de Agricultura Juan Manuel Benites indicó que el ministro tiene por delante una posible crisis alimentaria, cuyo nivel de gravedad dependerá de si la compra de fertilizantes se hace a tiempo. “Tiene una tarea compleja. No va a tener mucho tiempo para pensar y tiene que retomar la compra de fertilizantes que lamentablemente ha sido declarada desierta”, indicó.

El último domingo, el Comité de Selección del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural) descartó a los dos finalistas que postularon como proveedores de urea para fertilizar la campaña agrícola 2022-2023.

Las finalistas fueron la empresa brasileña MF Fertilizantes que ofrecía cada tonelada a US$860 y la estadounidense United Financial Group que daba cada tonelada a US$895. Ninguna cumplía con las especificaciones técnicas para garantizar la entrega de las 73.529 toneladas métricas de, según el resultado final.

Del Castillo opinó que el proceso de selección debía haber sido muy riguroso. “La Ley de Contrataciones del Estado señala claramente las condiciones, los formatos para hacer los respectivos contratos. Esto realmente es algo inaudito”, indicó.

En esa línea, el especialista de CEPES opinó que hay que tener confianza para que no haya problemas ni impugnaciones en el próximo proceso de compra. “Hay que ser realistas. Estamos saliendo a comprar urea y fertilizantes cuando los precios están muy altos, cuando todo el mundo lo está demandando, porque hay restricciones en el mercado. [...] Hay que cruzar los dedos para que haya eficiencia en la distribución en lo que los particulares tienen mucha más experiencia que el Estado que hace mucho tiempo que no hace esta labor”, manifestó Del Castillo.

Retos

El exministro Benites también sostuvo que otro de los retos, junto con la compra del fertilizante, será su distribución hacia los agricultores. “Otro tema que a mí me preocupa es la logística, ¿cómo se va a distribuir? ¿los vendedores lo van a vender en punto? ¿va a llegar al punto de entrega que está más cercano el productor? ¿Cómo se va a transferir el producto? ¿cómo nos aseguramos de que llegue a los productores y no vaya a llegar a un mercado negro? No queremos corrupción en un proceso tan complicado, tan inmediato. En situación de emergencia hay personas que se aprovechan, hay que tener cuidado”, advirtió.

Otra tarea urgente para el ministro Alencastre será determinar realmente las necesidades del campo hoy, estimó Del Castillo. “Como en toda crisis, hay oportunidad de enfrentar esto, combinando con fertilizantes orgánicos. Esta crisis nos plantea una oportunidad”, dijo.

Ministerio desarticulado

Tanto Del Castillo como Benites coincidieron en que el ministro Alencastre ingresará a un ministerio desarticulado. “Hay muchos técnicos y gente con experiencia que ha venido saliendo”, dijo Del Castillo.

“Va a encontrar funcionarios que responden a otras gestiones. Prácticamente han movido a todos los funcionarios. Casi el último año, ya no quedan muchos técnicos, que había antes ahí. Va a entrar a reconstituir un aparato público, que creo ha perdido capacidad”, sostuvo Benites.

El expresidente de la Sociedad Nacional de Ganadería Fernando Bravo pidió que el nuevo ministro de Agricultura Andrés Alencastre ordene el sector agrario y se aleje de los "malos funcionarios dentro del ministerio".

"El señor Alencastre es economista. Si uno estudia en la Universidad Agraria tiene bastante conocimiento en el sector, y porque ha sido asesor de ministros y conoce mucho del agua que es importante. Pero si él conoce el sector por dentro, lo primero que debe hacer es botar (a los funcionarios) que hay en el ministerio de agricultura", comentó en Ampliación de Noticias.

