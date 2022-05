Aníbal Torres: Mandato del presidente y congresistas "termina indefectiblemente" cuando vence su periodo

Jefe del Gabinete expuso el proyecto de Asamblea Constituyente | Fuente: Foto: PCM / Video: RPP Noticias

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, reiteró que ni el presidente Pedro Castillos ni los ministros van a participar en la elaboración de una eventual nueva Constitución, sino los integrantes de una Asamblea Constituyente. De esta manera, descartó que el Poder Ejecutivo tenga la intención de cerrar el Congreso, como señalan algunos opositores.

"En este proyecto se manifiesta expresamente que la Asamblea Constituyente no podrá interferir en las instituciones ya constituidas, y que no podrá reducir el mandato. Expresamente no podrá reducir el mandato de los congresistas ni del presidente. ¿Por qué entonces se dice que se quiere cerrar el Congreso? Nada de eso", señaló.

"No se puede decir que el presidente quiere perennizarse en el poder si en el proyecto mismo se está diciendo que no es así, que su mandato termina indefectiblemente cuando vence el periodo para el cual ha sido elegido, como el de los congresistas también. No se puede decir que el Ejecutivo quiere redactar su propia Constitución", agregó.

El jefe del Gabinete Ministerial se presentó ante la Comisión de Constitución para sustentar el proyecto de reforma constitucional para la convocatoria a una Asamblea Constituyente que permita la elaboración de una nueva Constitución. Al respecto, recordó que la propuesta será debatida, precisamente, en este grupo parlamentario para su aprobación o no.

"Eso está dentro de la competencia del Congreso de la República. ¿Nosotros qué podemos hacer? (si se rechaza). Absolutamente nada. Ya he dicho públicamente que está dentro de su competencia (…) Son aquí los grandes monopolios y oligopolios son los que no quieren una nueva Constitución pero no tienen el coraje de salirlo a decir", reiteró.

Solo el 8 % de la población cree que debe ser una prioridad

Un reciente estudio de opinión para Lampadia, elaborado por Ipsos reveló que solo el 8 % de las personas consultadas considera que impulsar una Asamblea Constituyente debería ser priorizado por el gobierno de Pedro Castillo, según. El sondeo muestra que más de la mitad de las personas (53 %) opina que la lucha contra la inseguridad debería ser lo más priorizado.



Los otros aspectos que deberían ser priorizados por el Gobierno son la lucha contra la corrupción (52 %), la generación de empleo/reactivación económica (42 %), la reducción de la pobreza (31 %), el control de la inflación/costo de vida (29 %) e incrementar los beneficios para los trabajadores formales (21 %).

Otros temas son el retorno pleno y seguir a las clases presenciales (16 %), la lucha contra la COVID-19 y terminar el proceso de vacunación contra esta enfermedad (14 %) y la reducción de la informalidad (10 %). El impulso a una Asamblea Constituyente se encuentra al final de la lista con solo el 8 % de aceptación.



Recientemente una reciente encuesta nacional urbano-rural de CPI, exclusiva para RPP, revela quela propuesta del Ejecutivo de convocar a una Asamblea Constituyente para una nueva Constitución no está entre las prioridades de la población consultada, ya que un 72.6% considera que no es el momento adecuado y que hay temas más importante que afrontar, como el trabajo, la economía y la inseguridad ciudadana. Solo un 23.8% considera que se debería insistir con esta propuesta.

"Cuando le consultamos a la gente si considera que este es el momento para insistir en el cambio de la Constitución, un 72.6 % dice que hay temas más importantes, no es el cambio de la Constitución. Solo un 23.8 % considera que se debería insistir", explicó el gerente general de CPI, Omar Castro.

