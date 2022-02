Funcionaria acusa a Aníbal Torres de manejar la publicidad estatal

Congresistas de diferentes bancadas cuestionaron que en el Gobierno exista un uso de la publicidad estatal con fines políticos, como lo denunció Ximena Pinto, exsecretaria de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros.

"Hemos solicitado la investigación correspondiente a la Comisión de Fiscalización y a la Contraloría. Es inaceptable que el Gobierno utilice la publicidad como mecanismo de represalia política, restringiendo el acceso a la información de la población, que es un derecho y no puede ser manipulada por intereses políticos", señaló Wilson Soto, de Acción Popular.

En tanto, la congresista fujimorista Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución, también rechazó esta denuncia y consideró que este caso debe ser materia de un antejuicio y de una denuncia penal contra el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.

"Es un hecho gravísimo y una vez más comprobamos que lo que se está haciendo es un trabajo y un manejo político de los recursos del Estado. Esto es inaceptable, no se puede distribuir de manera antojadiza los recursos del Estado", reprochó.

Por su parte, el legislador Jorge Montoya, de Renovación Popular, cuestionó que el Gobierno pretenda manejar a los medios de comunicación con el presupuesto público "para favorecer a sus intereses específicos" y, con esto, "se le quite la pluralidad de información a la ciudadanía".

"El día de hoy se ha puesto en evidencia nuevamente un atentado contra la libertad de prensa, que desde el Ejecutivo se viene organizando a través del direccionamiento de la publicidad estatal hacia medios afines. Vamos camino a una dictadura, así se empieza, vulnerando el libre derecho a la información", indicó.

Más temprano, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, rechazó la denuncia de Ximena Pinto, secretaria de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros; no obstante, para el titular del Mincetur se trata de expresiones que deben ser explicadas.

"Yo estoy seguro de que el premier va a saber referir con un sentido adecuado porque el premier Aníbal (Torres) es una persona honesta, que conoce del servicio público y no me imagino bajo ningún concepto al premier dirigiendo contrataciones. Eso es imposible, no puede ser. Por eso creo que esas expresiones merecen aclarar y lo va a hacer", indicó.

Sobre este tema, también expresó que el objetivo del Gobierno también es diversificar los fondos de la publicidad estatal en regiones y no concentrarlas solamente en Lima.

Denuncia de Ximena Pinto



Recientemente, la exsecretaria de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ximena Pinto, acusó al titular del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, de utilizar la publicidad estatal con fines políticos.

Según la funcionaria, viene trabajando con la cabeza de la PCM desde que este asumió el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y, después, asumió la Secretaría de Comunicación Social, que es "la oficina que maneja las campañas publicitarias".

Ximena Pinto afirmó que solía ser "la persona de confianza de Aníbal Torres en los temas vinculados a comunicaciones". Hasta que, el pasado jueves, le solicitó al premier acelerar la firma de la resolución que daba inicio a la primera campaña de publicidad vinculada al inicio de año escolar.

"Dado que el monto es alto, [el premier] quería saber con qué medios se iba a contratar. Le expliqué que para contratar a los medios se elige una central de medios, que hace un estudio y, de acuerdo a la audiencia, te dice cuáles son los que deberías contratar, de acuerdo a tu campaña", explicó.

