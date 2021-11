El ex comandante general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Jorge Luis Chaparro Pinto. | Fuente: Facebook/Fuerza Aérea del Perú

El ex comandante general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Jorge Luis Chaparro Pinto, reveló que Bruno Pacheco, secretario general del Despacho de la Presidencia de la República, le "llamó por teléfono" para pedirle que "ascienda al general Briceño".



"Y como le dije que de ninguna manera, que no iba a aceptar, al día siguiente me envió a un asesor. Al menos, él se presentó como un asesor, se presentó a mi oficina, un coronel retirado de la Policía; llevándome un post-it para decirme lo mismo. Yo me tomé media hora de mi tiempo para explicarle que eso no era posible, que de ninguna manera, que se iba a respetar la meritocracia y los procedimientos que estaban establecidos en la ley de ascenso", explicó en una entrevista con El Comercio.



Chaparro Pinto indicó que el ministro de Defensa, Walter Ayala, le hizo la misma solicitud a favor no solo del general Briceño, sino también por el "coronel Carlos Castillo" y el "coronel Vilca".



El ex comandante general de la Fuerza Aérea del Perú dijo, además, que hasta el momento desconoce la razón de su pase al retiro. "Es un atropello a una institución armada y a mi persona. Es un abuso, eso es lo que han hecho y han generado un desconcierto en la institución. El día 4, mis oficiales generales, mis oficiales superiores, mis técnicos no sabían qué pasaba. Era una incertidumbre tremenda, nadie se explicaba por qué sacaban a su comandante general. Solo ocurre aquí en el Perú, creo", expresó.



MÁS DENUNCIAS

Esta mañana, el ex comandante general del Ejército, José Vizcarra, reveló en Ampliación de Noticias de RPP que el secretario presidencial Bruno Pacheco y el ministro de Defensa Walter Ayala, así como el mismo mandatario Pedro Castillo, le pidieron el ascenso irregular de dos coroneles (Sánchez Cahuancamo y Ciro Bocanegra).



"Yo sí recibí algunos pedidos, que me hicieron conocer antes del proceso. A través del secretario Bruno Pacheco y el ministro de Defensa y los mensajes a través del Edecán del ministro de Defensa. Eran varios los recomendados y en diversos grados", manifestó.

