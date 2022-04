Walter Ayala formó parte del primer gabinete que compuso el presidente Pedro Castillo | Fuente: Andina

Walter Ayala, exministro de Defensa, rechazó las acusaciones de la empresaria Karelim López y negó que participara de una reunión con ella y Aníbal Torres para ayudar a Bruno Pacheco a salir del país.

"No sé si la declaración me causa risa o molestia. La señora está mintiendo, no tendría por qué encubrir a nadie. De mí podrán decir muchas cosas, pero no que soy terrorista o ladrón. Niego haber presenciado lo que ella dice", aseguró el extitular del Mindef en Nada está dicho de RPP Noticias.

Walter Ayala manifestó que Karelim López busca salvar su nombre con las acusaciones que lanza. En ese sentido, le pidió no manchar honras ajenas.

"Yo no vengo a defender a Bruno Pacheco. La señora está mintiendo y trata de salvar su pellejo. Ella ya no sabe qué decir. Yo he sido un hombre de derecho, cuando alguien dice algo lo debe de probar", precisó Ayala.

El extitular del Mindef reveló, además, que Pacheco le pidió que fuera su abogado en el caso que lleva, pero prefirió declinar esa propuesta.

"No acepté porque no me quise meter en un caso mediático. Él me dijo que es inocente y yo confío en su inocencia y eso lo decidirá el juez", puntualizó.

Karelim López aseguró que el actual jefe del Gabinete, Aníbal Torres, quería que Bruno Pacheco abandone el Perú y por ello se realizó una reunión en la casa del jirón Sarratea donde se coordinaba la salida de Pacheco del país como agregado. Señaló que en la cita estuvo el exministro de Defensa, Walter Ayala.

Karelim López asegura que Pedro Castillo forma parte de organización criminal

Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización, la investigada empresaria ratificó lo mismo que dijo ante el Ministerio Público: que existe una organización criminal liderada por el presidente Pedro Castillo e integrada por su exsecretario Bruno Pacheco, exministros, empresarios y los sobrinos del jefe de Estado.

"Corroboro y ratifico que el señor presidente maneja esa organización y la maneja con su exministro, la ha manejado siempre y obviamente de la mano de sus sobrinos, cosa que se ha probado. Mis declaraciones no son, como dice el presidente, porque me han pagado. A mí nadie me ha pagado, yo no tengo vínculos con nadie. Yo estoy aquí por voluntad", indicó la empresaria.

La empresaria también recordó que el pasado 19 de noviembre, día en el que se allanaron las oficinas de Palacio de Gobierno, tenía previsto participar en una actividad familiar con Bruno Pacheco cuando se enteraron de esta diligencia.