Aníbal Torres: "No van a poder probar que Pedro Castillo haya recibido un solo sol de la corrupción"

Aníbal Torres rechazó que el presidente Pedro Castillo haya cometido actos de corrupción. | Fuente: PCM

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, defendió la inocencia del mandatario Pedro Castillo, luego de que se filtrara la declaración de la aspirante a colaboradora eficaz Karelim López, quien habría implicado al jefe del Estado en presuntos hechos irregulares.

"Pedro Castillo no es el ladrón que aquellos ladrones le quieren comprometer en actos de corrupción. No han probado ni van a poder probar que Pedro Castillo haya recibido un solo sol de la corrupcion, porque no hay eso", dijo a la prensa.

Asimismo, afirmó que existiría una tergiversación de lo expresado por Karelim López. "Los titulares de los medios no corresponde a lo que declaró la señora", refirió.

Por otro lado, Aníbal Torres señaló que esperarán a ver si en el Congreso se juntan las firmas para una moción de vacancia contra el presidente. Una vez que se presente dicha iniciativa, desde el Ejecutivo decidirán las acciones a tomar.

El premier brindó estas declaraciones a su salida del Observatorio Nacional de Descentralización, evento organizado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Declaración que involucra al presidente



Diversos medios difundieron el último sábado el testimonio de la empresaria e investigada Karelim López, en el cual comprometería al presidente Pedro Castillo. Según el documento filtrado, el mandatario encabezaría una presunta organización criminal, la cual estaría infiltrada en Palacio de Gobierno, diversos ministerios y el Congreso.

El testimonio precisa que dicho grupo habría tenido como objetivo obtener dinero de licitaciones de obras públicas. Según la colaboración, el presidente Pedro Castillo habría indicado que con lo adquirido se debía pagar las deudas que acumuló durante la campaña electoral.

El jefe del Estado rechazó las declaraciones que lo involucran en actos de corrupción y dijo que se trataba de una nueva trama para buscar sacarlo del cargo, por lo que pidió “activar la Carta Democrática (de la OEA).

Este nuevo testimonio sirvió para que la oposición en el Congreso volviera a insistir con un nuevo escenario para la vacancia del presidente. El vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, anunció que promoverán una moción para vacar al mandatario.