"Se someten a investigación": Acción Popular respalda a integrantes de bancada involucrados en acusación de Karelim López

La bancada de Acción Popular respaldó este lunes a los cinco congresistas que fueron involucrados en presuntos actos de corrupción, según la declaración ante la Fiscalía de la empresaria Karelim López.

El parlamentario Ilich López afirmó que Acción Popular no permitirá que la honra de algunos de sus correligionarios se manche.

"Aquí está la bancada de Acción Popular respaldando a sus congresistas, los cuales han negado categóricamente los hechos imputados y se someten a investigación. Esto es una maniobra de los extremos. Del extremo que quiere una vacancia a como de lugar y del otro extremo que quiere el cierre del Congreso. Nos quieren retirar del centro política donde lo vamos a defender si es posible con la vida", dijo.

"No habrá un Merino 2"

Por su parte, Elvis Vergara, vocero de Acción Popular, aseguró que en una eventual vacancia presidencial no permitirán un "Merino 2".

"Es que no habrá un Merino 2 en esta bancada de Acción Popular. Si se diera al extremo de vacar a un presidente, obviamente con pruebas que sustenten estas denuncias o la vicepresidenta no acepta o llegado el momento sea la presidenta del Congreso que asuma la presidencia de la República, vamos a exigir que se renueve esa Mesa Directiva. Insisto, no necesitamos un nuevo Merino en Acción Popular, aclaró.

La bancada de Acción Popular se reunió este lunes con el titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, por cuatro horas en la sede del Poder Legislativo. Con respecto a si le dan o no el voto de confianza al Gabinete, anunciaron que evaluarán su posición.

"Los niños"



La empresaria investigada y aspirante a colaboradora eficaz, Karelim López, sostuvo en su declaración ante la Fiscalía que una presunta organización criminal se encuentra instalada en el MTC y que benefició irregularmente a una empresa relacionada a congresistas de Acción Popular, de acuerdo a un documento al que acción el diario El Comercio.

Karelim López también afirmó que esta presunta agrupación es integrada por el mandatario Castillo, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, los legisladores Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Carlos Zeballos y otros dos parlamentarios que aún no han sido identificados.

“Sé que hay una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones conformada por el presidente Castillo, el ministro Silva”, dijo la investigada el último 21 de febrero en el despacho de la fiscal Luz Taquire, de la Segunda Fiscalía Supraprovincial contra el Lavado de Activos.

De acuerdo con Karelim López, este grupo de cinco congresistas se llamaría “Los niños” por parte del secretario general de Palacio, Bruno Pacheco y el presidente. “Obedecen todo lo que dice Pedro Castillo”, señaló López, quien agregó que estos parlamentarios se encuentran vinculados a la mafia enquistada en el MTC, la cual tiene como objetivo otorgar millonarias licitaciones vinculadas a empresas chinas y a la compañía peruana Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C.

