Aníbal Torres | Fuente: RPP

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, señaló que nunca se oficializó la designación de Richard Rojas García, ahora con una orden de impedimento de salida del país, como embajador del Perú en Venezuela.

En diálogo con Nada Está Dicho por RPP, el titular de Justicia señaló que no existe ninguna resolución al respecto ni el presidente Pedro Castillo propuso su nombramiento ante el Consejo de Ministros.

"No ha sido nombrado embajador. No hay eso, no hay ninguna resolución, el presidente no ha presentado ninguna propuesta al Consejo para que se le nombre embajador. Seguramente ha existido una iniciativa que no se ha llevado a cabo", afirmó.

Y aseguró que no se hará oficial ahora que existe una orden judicial que impide a Richard Rojas salir del país por seis meses.

"¿Cómo va a ir, si el señor está impediddo por el Poder Judicial de salir del Perú. El presidente de la República no va a violar una norma. Si hay esa resolución, no puede ser designado embajador", expresó.

Impedimento de salida del país

En vísperas, el Poder Judicial ordenó impedimento de salida del país para Richard Rojas García como parte de la investigación preliminar que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado.

La decisión fue adoptada por el magistrado John Pillaca Valdéz, titular del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, quien acogió en parte el requerimiento que hizo la Fiscalía de Lavado de Activos.

Asimismo, determinó comunicar su decisión a la Policía Nacional y a la Dirección General de Migraciones para que se adopten las medidas correspondientes en torno a este caso.

Como se recuerda, el fiscal para casos de lavado de activos Richard Rojas Gómez planteó este pedido tras conocerse, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, que el Gobierno de Venezuela había aceptado la designación de quien se había desempeñado como secretario de Perú Libre.