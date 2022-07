El premier encabezó la conferencia de prensa tras una sesión más del Consejo de Ministros | Fuente: PCM

Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros, aclaró este miércoles que el gobierno no ha dispuesto que se retome el uso obligatorio de la mascarilla nuevamente en espacios públicos. Esto pese a que el ministro de Salud, Jorge López, mencionó lo contrario hace unos días.

"No es cierto como dicen algunos medios que se ha restablecido la obligatoriedad de las mascarillas en lugares públicos, eso no es verdad. Pero frente a este incremento si recomendamos a la población a utilizarla. No podríamos nosotros ahora obligarlos porque eso limita la libertad de las personas en un momento en que la mayoría de ciudadanos ya están vacunados o a la mayoría ya les ha dado la COVID-19", expresó el premier en conferencia de prensa.

El ministro de Salud, Jorge López, había anunciado este lunes que las mascarillas volverán a ser obligatorias en espacios abiertos, debido al aumento de casos de COVID-19 por la cuarta ola de la pandemia. Sin embargo, sus declaraciones no fueron tomadas en cuenta por Anibal Torres, quien hizo enfásis en que la población debía vacunarse.

"Invocamos a la prensa a difundir que es necesario en la población vacunarse. Con la primera dosis tenemos un 90 % y con la segunda tenemos al 84 % y la tercera el 65 % y con la cuarta dosis 20 %, pero eso ya cada uno es libre de tomar la decisión de ponersela", explicó.

En la misma conferencia el titular del Minsa, Jorge López, tuvo que hacer una aclaración con respecto a sus anuncios del lunes y explicó que el uso obligatorio de mascarillas se dará solo cuando haya aglomeración de personas en espacios públicos.

"Solo cuando hay aglomeración de personas en espacios públicos está obligatorio el uso de mascarillas, solo por ese motivo", recalcó López tras las palabras del primer ministro.

Aumento de casos COVID-19 en el Perú

El útlimo domingo, el Minsa informó que, según un estudio estadístico, en la última semana los contagios aumentaron en 39 distritos de Lima y Callao, siendo Santiago de Surco la jurisdicción que lidera el mayor número de casos por segunda semana consecutiva, pasando de 881 a 1 256 nuevos infectados.

El aumento de casos COVID-19 también se registró en todas las regiones del país, siendo Lima y Arequipa las que tienen mayor número de infectados por segunda semana consecutiva, registrando 11,254 y 2,188 contagios, respectivamente.

La cuarta ola por el nuevo coronavirus fue confirmada por las autoridades sanitarias en el país. El Minsa exhortó a la ciudadanía a acudir a los centros de vacunación y recibir las dosis contra la COVID-19, a fin de prevenir los casos graves y evitar su ingreso a una cama de hospitalización o en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).