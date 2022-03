Aníbal Torres dio detalles de la presentación de Pedro Castillo ante el Congreso | Fuente: Foto: PCM

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, destacó el pedido del presidente Pedro Castillo al Congreso de la República para asistir a la sesión del Pleno del próximo martes 15 de marzo para exponer un mensaje ante la Representación Nacional.

"El presidente expondrá lo que se viene haciendo hasta ahora, lo que se va a hacer y probablemente habrá alguna sorpresa, algún anuncio, debido a que la inseguridad política nos está causando muchísimo daño, está afectando al país económicamente y no es una inseguridad solo de este régimen, sino que viene de más de cinco años", señaló.

En entrevista con RPP Noticias, el jefe del Gabinete Ministerial señaló que se trata de un procedimiento que "no es nada novedoso" por tratarse de una facultad que tiene el presidente de la República en el marco de lo establecido en el inciso 7 del artículo 118 de la Constitución Política.

Torres negó que el presidente Castillo busque enfrentarse al Parlamento; por el contrario, acusó a este poder de buscar su vacancia desde que asumió el cargo, pese a que, a su criterio, no existen pruebas que lo vinculen con casos de corrupción. Además, descartó la existencia de un 'Gabinete en la sombra', tal como dejaron entrever algunos exfuncionarios.

"El presidente no está enfrentando permanentemente al Congreso, el enfrentamiento viene de la otra parte porque no reconocieron el triunfo de Pedro Castillo y no lo reconocen hasta ahora y desde el primer día que fue proclamado presidente ya están pensando en cómo vacarlo, buscan diversos mecanismos, incluso sin ninguna prueba", señaló.

"Yo lo que exigiría a los vacadores es que presenten por lo menos una prueba de que el presidente haya recibido un sol por algo irregular, por concepto de una coima. Que no se basen solamente en lo que dicen los medios y, además, lo que se está debatiendo en el Ministerio Público tiene que ser con arreglo a ley", agregó.

Los argumentos de la moción de vacancia

El documento se sustenta en los siguientes hechos: "las contradicciones y mentiras del presidente Castillo en las investigaciones fiscales", en referencia al caso de las reuniones en la casa del Pasaje Sarratea, en Breña; las cuestionadas designaciones de algunos ministros de Estado; y la existencia de "un gabinete paralelo o gabinete en la sombra".

Además, por la denuncia de que cuestionados empresarios se reunieron con Pedro Castillo, sus familiares y con el entonces secretario de la Presidencia de la República, Bruno Pacheco; por expresar su intención de convocar a una consulta popular para darle salida al mar a Bolivia, y la denuncia de que el mandatario estaría implicado en el pedido de sobornos para ascensos policiales.

De igual forma, la moción se fundamenta en el nombramiento de Daniel Salaverry como presidente de Perupetro, sin cumplir el perfil requerido; el reconocimiento público de Pedro Castillo de que no estaría preparado para ser presidente del país; y las revelaciones de Karelim López en su condición de aspirante a colaboradora eficaz, entre otros.

