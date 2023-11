Auto asignado a Alberto Otárola fue mandado a almacén de PCM luego de que fuera visto cerca de casa de Yazire Pinedo

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) dispuso el retiro de un vehículo asignado al jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, esto tras la difusión de un reportaje en el que se observó dicho automóvil cerca de la vivienda de Yazire Pinedo, la joven que logró órdenes de servicios con el Estado tras reunirse con el representante del Ejecutivo.

Se trata de un auto Lexus de placa EGS 106, el cual está asignado al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y que fue retirado a un almacén de la cochera de este órgano del Estado, en la calle Loreto del Cercado de Lima, según pudo comprobar el dominical Panorama.

Este vehículo apareció cerca de la vivienda de la joven Yazire Pinedo, luego de que se conociera de la reunión que ella mantuvo con Alberto Otárola. El auto de placa EGS 106 fue visto estacionado en los exteriores de la vivienda de la joven, una noche antes de que se difundieran las órdenes de servicio que ella logró tras su encuentro con el jefe del Gabinete Ministerial.

Según comentó al dominical Miguel Taboada Alva, quien trabaja como chofer de la PCM, Alberto Otárola tiene asignados a su uso exclusivo dos autos de placas EGS 028 y EGS 106. Sin embargo, sostuvo que el último de estos autos está guardado desde hace 20 días con orden de que nadie se acerque.

“Uno está en la cochera y el otro está guardado, el 106 está guardado. Ya yo lo veo como 20 días guardado. Sí, ese vehículo lo venía usando el premier y de ahí cambiaron de vehículo al 028 y el otro carro lo guardaron (…). Se decide guardarlo y ahí está guardado, le echaron llave y está ahí, pero nadie se tiene que acercar”, indicó.

Al permanecer este vehículo en cochera, el titular del Gabinete ahora utiliza el auto de placa EGS 028, como quedó registrado en la flota vehicular de la Presidencia del Consejo de Ministros. En tanto, desde PCM señalaron que el auto de placa EGS 106 permanece en la cochera, debido a que se le tiene que realizar un cambio de batería híbrida, a fin de que pueda desplazarse.

Trabajador de confianza de Alberto Otárola sacaba el vehículo sin registrarlo

Taboada también denunció que José Luis Aparcana, quien es un chofer de confianza de Alberto Otárola, utilizaba los vehículos cuando lo quería y dichas salidas no quedaban dentro del registro oficial.

“El señor agarraba las llaves de los carros, no pedía permiso y salía con los carros, a veces sin decir a dónde iba. Los carros oficiales de la PCM, (sus salidas) no se registraban en el cuaderno. Uno para utilizar un vehículo oficial tiene que registrarse en seguridad, con su nombre, la hora y llave del carro que está sacando, pero él no lo hacía, él sacaba la llave y se salía con el carro”, dijo.

Al ser consultado sobre esta situación y precisamente sobre si trasladó el vehículo EGS 106 cerca de la vivienda Yazire Pinedo, Aparcana evitó responder. Asimismo, PCM informó que todos los conductores tienen la obligación de cumplir con la directiva interna y que si existiese algún incumplimiento se reportará, a fin de que se tomen las acciones administrativas que correspondan.